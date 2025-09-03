Reconocimiento a la obra “Antes que Nadie”

La presidenta de la Agencia de Innovación, Analía Cubino, hizo entrega de la Declaración de Interés Cultural Provincial a la escritora Gina Solange Magalí Chanta por su obra “Antes que Nadie”, publicada en junio de 2025 por Editorial Tinta Libre. El encuentro contó además con la presencia del secretario de Cultura de la Provincia, Aureliano Rodríguez, quien acompañó este reconocimiento.

USHUAIA.- La obra, que a través de la poesía invita a transitar un recorrido emocional y reflexivo en torno a la pérdida, el desamor, la resiliencia y el renacer, fue distinguida por su valioso aporte al patrimonio cultural de Tierra del Fuego.

Analía Cubino destacó que “la escritura es una tarea de enorme trascendencia, no solo como ejercicio creativo, sino como legado cultural” y agregó: “Reconocer y acompañar a autoras como Gina significa poner en valor el aporte de las mujeres en la literatura y en la construcción del acervo cultural de nuestra provincia. Este tipo de producciones inspiran, transforman y nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia esencia”.