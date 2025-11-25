Reconocimiento a la labor de Defensa Civil

TOLHUIN.- El Municipio local llevó adelante un reconocimiento especial por el Día de la Defensa Civil, destacando la tarea diaria de las trabajadoras y trabajadores que integran esta área fundamental para la seguridad y el bienestar de la comunidad.

El encuentro tuvo lugar con un izamiento y la entrega de presentes al personal, en un marco de profundo agradecimiento por su vocación y compromiso.

Durante la actividad estuvieron presentes el coordinador de Servicios Públicos, Jorge Bascuñán; la coordinadora de Gestión y Desarrollo Urbano, Estela Ruiz Díaz; y el coordinador de Turismo y Producción, Alejandro Pfoh. También acompañaron Bomberos Voluntarios de Tolhuin, aportando a la ceremonia su respaldo institucional y su vínculo cotidiano con las tareas de prevención y asistencia.

En el acto se compartieron palabras alusivas del director de Defensa Civil, Ricardo Bucarey, quien resaltó la importancia del trabajo articulado para brindar respuestas eficientes ante emergencias y situaciones de riesgo.

Desde el Municipio subrayaron el rol esencial que cumple Defensa Civil en la protección de la comunidad, reconociendo la dedicación, el sacrificio y la responsabilidad con que su equipo actúa frente a contingencias y tareas preventivas.

Señalaron además que este homenaje reafirma el compromiso de continuar fortaleciendo el área, entendiendo que su labor es clave para construir un entorno más seguro para cada habitante de Tolhuin.