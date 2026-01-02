Reconocen a nuevos profesionales riograndenses de la UNPA

La Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario del Municipio de Río Grande llevó adelante un encuentro de reconocimiento destinado a las y los graduados riograndenses de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). Durante el año se recibieron cinco licenciadas y licenciados de la ciudad, y del encuentro participaron las licenciadas Natalia Cerezo, Graciela Peralta y Patricia Cárdenas, en un espacio de celebración y puesta en valor de las trayectorias académicas culminadas.

Durante el encuentro se generó un espacio de diálogo y encuentro en el que se felicitó a quienes alcanzaron sus títulos de grado, destacando el esfuerzo sostenido, el compromiso personal y familiar, y la decisión de apostar a la educación superior como herramienta de crecimiento individual y colectivo.

Desde el Municipio se remarcó la importancia de acompañar y reconocer a las y los graduados de Río Grande, entendiendo que cada trayectoria finalizada no solo representa un logro personal, sino también un valioso aporte al desarrollo social, productivo y comunitario de la ciudad.

En este sentido, se reafirmó el compromiso del Estado municipal con la educación superior, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento del vínculo con las universidades públicas. Asimismo, se destacó el convenio de colaboración que el Municipio sostiene con la UNPA, a través del cual se acompaña a las y los estudiantes en sus recorridos académicos mediante el Cibereducativo Río Grande.

El encuentro permitió celebrar a quienes hoy se convierten en nuevos profesionales, formados en la universidad pública con una mirada crítica, territorial y comprometida con su comunidad.

Participaron del reconocimiento la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars y la subsecretaria de Educación y Formación para el Desarrollo, Sara Pindek.