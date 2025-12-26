Recomendaciones para hacer trekking en los senderos

En un comunicado del INFUETUR se reiteran todas las precauciones que se deben adoptar al momento de hacer caminatas en los senderos que están habilitados en la provincia. Recuerdan que está prohibido hacer fogatas.

USHUAIA.- Desde el INFUETUR (Instituto Fueguino de Turismo) difundieron un comunicado para recordar todas las precauciones que se deben adoptar al momento de realizar trekking en el fin del mundo y, de esa manera, poder recorrer los senderos que están habilitados en Tierra del Fuego de forma segura y responsable.

En el comunicado destacan que el clima fueguino es cambiante por lo que deben estar preparados con indumentaria impermeable, vestirse en capas y llevar calzado de trekking con suela de buen agarre (los terrenos tienen turba, barro, raíces y piedras sueltas).

Los principales puntos que deben tener en cuenta los senderistas, son los siguientes:

-Seguridad ante todo: Chequear la dificultad del sendero, salir temprano y siempre acompañado.

​-Consultar el pronóstico justo antes de salir. Si las condiciones son malas, es mejor reprogramar.

-Elegir senderos de acuerdo a la preparación física y conocimientos del terreno, en www.findelmundo.tur.ar/senderos encontrarán los recorridos señalizados y recomendados según grado de dificultad.

-Contratar operadores de turismo aventura con guías habilitados, los que brindarán una visita especializada, garantizando que el recorrido sea seguro y con valiosa información sobre la naturaleza de Tierra del Fuego.

Para cerrar, desde el organismo provincial se solicita a los visitantes el cuidado de los espacios naturales, por lo que requieren que se lleven todos sus residuos (incluidos el papel higiénico), piden que eviten el encendido de fuego, el uso de parlantes y no hacer ruidos molestos.