Recomendaciones para disfrutar de actividades al aire libre

El Gobierno de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de Ambiente y el Instituto Fueguino de Turismo, brinda una serie de recomendaciones destinadas a la comunidad y a quienes visitan la provincia, con el objetivo de promover el cuidado del ambiente y la seguridad personal ante el aumento de actividades al aire libre.

Debido a las características del clima fueguino, se recomienda planificar las salidas con anticipación, informarse previamente sobre el estado del tiempo y realizar caminatas preferentemente en compañía de otras personas, a fin de reducir riesgos y facilitar la asistencia ante eventuales emergencias.

En relación con la prevención de incendios forestales, continúa vigente la prohibición de encender fuego en todo el territorio provincial, conforme a la Ley Provincial N° 1550. El uso de fuego está permitido únicamente en campings habilitados y siempre que el Índice de Peligro de Incendios lo permita. Como alternativa segura, se permite el uso de calentadores homologados de corte rápido a gas, los cuales pueden utilizarse en cualquier sitio, siempre respetando las medidas de seguridad correspondientes.

En cuanto al cuidado del entorno natural, se solicita retirar todos los residuos generados durante las actividades, incluidos los restos orgánicos. Además, se recuerda que está prohibido el ingreso con mascotas a las Áreas Naturales Protegidas, el uso de parlantes u otros dispositivos sonoros, y la circulación de cuatriciclos y motos por senderos habilitados exclusivamente para peatones.

Respecto a la seguridad en montaña, se aconseja utilizar calzado adecuado para trekking, impermeable y con suela antideslizante, así como vestimenta apropiada para afrontar cambios bruscos de temperatura. También se recuerda que está prohibido el ingreso a cuevas de hielo ubicadas debajo de glaciares, debido al alto riesgo de desprendimientos durante todo el año.

Finalmente, se recomienda iniciar las actividades temprano para aprovechar las horas de luz natural, elegir senderos de acuerdo a tu preparación física y contar con mapas o aplicaciones descargadas previamente, ya que en algunas zonas no hay conectividad. Más información en https://findelmundo.tur.ar/es/senderos

Ante cualquier situación de emergencia, se debe dar aviso inmediato a los números 103 o 911, o comunicarse por la frecuencia VHF 148.615.

Los sitios habilitados para hacer fuego pueden consultarse en la página web de la Secretaría de Ambiente, a través del siguiente enlace: https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/lugares-habilitados-para-hacer-fuego/. Por su parte, el Índice de Peligro de Incendios se informa diariamente mediante los canales oficiales del Gobierno provincial y en los puestos policiales de la provincia.