Frente a la presencia de jornadas con sol y temperaturas elevadas, el Municipio de Río Grande acerca a la comunidad recomendaciones para cuidar la salud durante el verano, promoviendo hábitos responsables que permitan disfrutar de los espacios públicos de manera segura.

Desde la Secretaría de Salud se recuerda la importancia de adoptar medidas de prevención frente a la exposición solar. En este sentido, se aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas, franja en la que la radiación ultravioleta alcanza mayor intensidad. Asimismo, se recomienda mantener una adecuada hidratación, consumiendo agua de manera frecuente antes, durante y después de realizar actividades al aire libre, aun cuando no se perciba sensación de sed.

Del mismo modo, se sugiere utilizar vestimenta liviana y de tonos claros, gorras o sombreros y anteojos de sol para una mejor protección. Además, resulta indispensable aplicar protector solar con un factor de protección igual o superior a 20, renovándolo cada dos horas o luego del contacto con el agua.

En paralelo, el Municipio de Río Grande recuerda que durante el verano se encuentran disponibles diversos puntos de recarga de agua fría y caliente, instalados estratégicamente en espacios públicos de la ciudad. Esta política pública apunta a promover hábitos saludables y el cuidado de la salud, acompañando a vecinos y vecinas en el uso y disfrute de los espacios al aire libre.

Los puntos de recarga de agua están distribuidos en lugares clave como el Parque de los 100 Años, la Plaza de los Animales, la Plazoleta Don Bosco —cercana a la Torre de Agua— y la Calesita de Zona Sur. Asimismo, se encuentran disponibles en la Plaza de Los Onas, la Plaza de las Américas, la Plaza Matías Mirabete del barrio Chacra IV, el Espacio Joven de Zona Sur, el Centro de Interpretación Ambiental y el Cementerio Municipal.

Desde el Municipio se solicita a la comunidad hacer un uso responsable de estos dispensers, cuidando las instalaciones para que todas las personas puedan seguir utilizándolas de manera segura y en óptimas condiciones.

A través de estas acciones, el Estado Municipal continúa promoviendo el cuidado de la salud, fortaleciendo el uso de los espacios públicos y acompañando a las y los riograndenses para que puedan disfrutar del verano de manera segura, responsable y saludable.