Recomendaciones a los turistas para prevenir el ingreso de la Mosca de los frutos

SENASA recuerda a quienes viajan a la Patagonia, Mendoza y San Juan que hay productos vegetales que no pueden ingresar a las áreas protegidas.

COMODORO RIVADAVIA.- Con el objetivo de resguardar las áreas protegidas por la plaga Mosca de los frutos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) destaca la necesidad de que las personas que viajen – tanto de forma terrestre como aérea – hacia la región patagónica y las provincias de San Juan y Mendoza no trasladen fruta.

El organismo sanitario brinda recomendaciones específicas para quienes viajen a estos destinos, dado que existen productos vegetales de ingreso restringido.

Se solicita a los turistas que eviten llevar frutas porque, aun sin saberlo, pueden estar trasladando la plaga en ellas. Si llevan fruta consigo, deben consumirla antes de cruzar las barreras zoofitosanitarias instaladas en rutas y aeropuertos.

Además, la plaga tiene la capacidad de poner sus huevos en frutas sanas, por lo que pueden estar infestadas sin que las personas observen signos de deterioro.

La Mosca de los frutos es considerada una de las plagas de mayor importancia para la producción frutihortícola de la Argentina debido a los daños que produce en la fruta y a las pérdidas económicas asociadas.

El control de esta plaga en el territorio nacional es fundamental para resguardar el estatus sanitario de las áreas protegidas, que por su condición fitosanitaria representan grandes beneficios para el país en concepto de exportaciones –tanto por el ahorro de tratamientos cuarentenarios y de logística al exportar, como por el ingreso de divisas producto de la inserción de fruta de calidad en mercados internacionales–.

Puestos

Existen puestos de control cuarentenario marítimos, terrestres y en los aeropuertos, ubicados en los ingresos a las provincias mencionadas y a la Patagonia, comúnmente denominados barreras zoofitosanitarias. Allí se realizan acciones de control e inspección de vehículos particulares, cargas

comerciales, transportes de pasajeros y equipajes. Los puestos funcionan durante las 24 horas, los 365 días.

Información

Por estos motivos, el SENASA recomienda consultar en su página web antes del viaje el listado de frutos hospedantes de Mosca de los frutos y las regulaciones para productos de origen animal al ingresar a la Patagonia ingresando al apartado información al viajero. También pueden comunicarse al correo electrónico responde@senasa.gob.ar o enviar un mensaje al Whatsapp oficial del Senasa: +541135859810.