Se realizaron dos jornadas de una propuesta que articuló territorio, conocimiento, producción y alimentación, poniendo en valor los recursos locales y el aprendizaje situado.
RIO GRANDE.- La agencia de INTA en ésta ciudad realizó actividades de reconocimiento, recolección y aprovechamiento culinario de la salicornia, las que fueron coordinadas por los extensionistas de la agencia, el ingeniero Paulo Gra y la técnica Susana Quinteros.
La actividad se llevó adelante en la zona de río Chico, donde se abordó el reconocimiento en territorio y la recolección sustentable, respetando el ambiente y los ciclos naturales de la planta.
Se destacó que la totalidad de las personas participantes no conocía previamente la salicornia y realizó por primera vez una salida de recolección, lo que convirtió la jornada en una instancia significativa de aprendizaje y descubrimiento colectivo.
La propuesta continuó con un taller práctico de cocina, en el que se elaboraron distintas preparaciones con salicornia cruda y cocida, entre ellas tortilla, pasta corta con salteado y alioli.
Asimismo, se compartieron técnicas de deshidratación y conservación, se respondieron consultas y se brindó información sobre las propiedades nutricionales de la planta.
Como cierre de las actividades, se realizó un licuado de frutas con salicornia que sorprendió a las personas presentes y permitió ampliar las posibilidades de incorporación de este alimento local.