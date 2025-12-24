Se realizaron dos jornadas de una propuesta que articuló territorio, conocimiento, producción y alimentación, poniendo en valor los recursos locales y el aprendizaje situado.

RIO GRANDE.- La agencia de INTA en ésta ciudad realizó actividades de reconocimiento, recolección y aprovechamiento culinario de la salicornia, las que fueron coordinadas por los extensionistas de la agencia, el ingeniero Paulo Gra y la técnica Susana Quinteros.

La actividad se llevó adelante en la zona de río Chico, donde se abordó el reconocimiento en territorio y la recolección sustentable, respetando el ambiente y los ciclos naturales de la planta. La actividad se llevó adelante en la zona de río Chico.

Se destacó que la totalidad de las personas participantes no conocía previamente la salicornia y realizó por primera vez una salida de recolección, lo que convirtió la jornada en una instancia significativa de aprendizaje y descubrimiento colectivo.

La propuesta continuó con un taller práctico de cocina, en el que se elaboraron distintas preparaciones con salicornia cruda y cocida, entre ellas tortilla, pasta corta con salteado y alioli.

Asimismo, se compartieron técnicas de deshidratación y conservación, se respondieron consultas y se brindó información sobre las propiedades nutricionales de la planta.

Como cierre de las actividades, se realizó un licuado de frutas con salicornia que sorprendió a las personas presentes y permitió ampliar las posibilidades de incorporación de este alimento local.