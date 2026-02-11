Reclamo de los trabajadores de prensa a nivel nacional

La periodista Nancy Pazos decidió llevar el reclamo de los trabajadores de prensa al extremo visual: se mostró encadenada y amordazada frente a las puertas del Congreso de la Nación. La conductora encabezó así la protesta contra el artículo de la reforma laboral que busca borrar de un plumazo el Estatuto del Periodista Profesional.

Lo hizo en la puerta del Congreso, donde el Senado debate el proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno nacional. Para esta tarde se espera una marcha multitudinaria, convocada por la CGT, las dos CTA, partidos políticos y trabajadores sin afiliación partidaria que están en contra de la iniciativa.

El respaldo de SiPreBA y las 3.000 firmas

La impactante protesta de Pazos se inscribe en un plan de lucha más amplio. Días atrás, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) formalizaron la presentación de una solicitada histórica frente al Congreso.

El documento reunió más de 3.000 adhesiones de periodistas de todo el país y de diversas ideologías. El texto exige a los legisladores el rechazo al artículo 193 de la reforma, punto que busca la derogación de los Estatutos del Periodista Profesional y del Empleado Administrativo.

Agustín Lecchi, secretario general del gremio, valoró la pluralidad de voces en defensa de los derechos laborales ante el avance del Gobierno. «Tenemos diferentes opiniones, pero miles de compañeros suscribieron la solicitada para entregar a los senadores», destacó el dirigente sobre la unidad del sector.