Recibimos la visita de alumnos y docentes de la Escuela Nº 35

Los estudiantes de 4º Grado de la Escuela N° 35 «Jorge Luis Borges» turno mañana, realizaron una visita educativa a nuestro medio gráfico.

RIO GRANDE.- Estuvieron acompañados por las docentes Brenda Pauletti, Irene Chiappari, Carolina Ríos, Maricel Sosa y Valeria Mamaní, hacedoras de la actividad organizada como parte del plan de estudios.

Después del saludo y la bienvenida los alumnos tuvieron la oportunidad de observar, explorar y reflexionar sobre lo aprendido en clase, con curiosidad escucharon y consultaron a cada paso del trayecto reforzando los conceptos de cómo se realiza el diario. Agradecemos a Ariel Montenegro las imágenes que ilustran la visita.

Los docentes destacaron el entusiasmo de los estudiantes y el valor educativo de este tipo de propuestas que fortalecen el vínculo entre la escuela y la comunidad, agradeciendo a diario El Sureño el haberlos recibido.

Diario El Sureño agradece a cada institución educativa por elegirnos como espacio de encuentro con la palabra escrita. ¡Siempre serán bienvenidos!