Rechazaron el requerimiento fiscal contra Mario Rodríguez

La jueza Cecilia Cataldo rechazó el requerimiento fiscal de instrucción contra el chofer del camión que chocó de frente con el auto que guiaba el femicida Cristian Martín Caro.

RIO GRANDE.- La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Río Grande, jueza Cecilia Cataldo, rechazó el requerimiento de instrucción contra Mario Antonio Rodríguez, el chofer del camión que se vio involucrado en un siniestro vial que le costó la vida a Cristian Martín Caro, un hombre quien resultó ser el responsable de la muerte de su pareja y que huía de la Policía cuando provocó el trágico choque frontal.

La Fiscalía había impulsado el requerimiento de instrucción por homicidio culposo, aunque sin precisar a un autor. Por consiguiente, al ser Rodríguez el único sobreviviente del hecho, la jueza entendió que esa acusación pesaba contra él y decidió rechazar el pedido fiscal y mandar a archivar las actuaciones. Yohana Nydia Rojas, víctima del femicidio.

En su resolución la Magistrada señala: “No se aprecia que Rodríguez tuviera responsabilidad en el resultado de la muerte de Cristian Martín Caro, como consecuencia directa de una violación al deber de cuidado. Por el contrario, ejecutó un riesgo permitido como es la conducción de un vehículo con diligencia y cautela adecuada, y dentro de las normas previstas a tal fin en la Ley Nacional de Tránsito”.

La jueza señala que “fue el mismo Caro quien, en violación de los deberes objetivos de cuidado, se auto puso en peligro, con la clara finalidad de acabar con su vida; tal es así que no se encontraron huellas de frenado precolisionales por parte del rodado que él conducía, y así no enfrentar su responsabilidad por el hecho de haber causado la muerte a su expareja Yohana Rojas”.

Mecánica del hecho

Respecto a la mecánica del hecho, se estableció que el Fiat Cronos que guiaba Caro, luego de atravesar la curva dispuesta en proximidad al kilómetro 2829, invadió el carril opuesto, maniobra que pudo advertir el conductor del camión, lo que motivara una maniobra de evasión, Pese a ello, se produjo la colisión frontal entre ambos vehículos.

En el informe pericial se precisó que el día del hecho no se registraron precipitaciones o fuertes vientos que pudieran afectar el tránsito. Respecto de la visibilidad al momento del hecho, y en la franja horario, fue catalogada como muy buena para la captación de obstáculos fijos, móviles o semivientes y que el lugar poseía buena amplitud visual sin que se advirtieran obstáculos que pudieran influir en el campo visual de los conductores.

El caso de femicidio

La causa penal por el asesinato de la enfermera Yohana Nydia Rojas, de 32 años, ocurrido el 26 de marzo, fue cerrada luego que la jueza de Instrucción, Cecilia Cataldo, concluyera que en el hecho sólo participó su expareja, Cristian Martín Caro.

La jueza consideró extinguida la acción penal tras la muerte de Caro, aunque dejó en claro que fue éste el único responsable en provocar la muerte de la mujer.

Cabe recordar que el 26 de marzo, en un departamento de calle María Auxiliadora, en Chacra II, fue encontrado el cadáver de Yohana Nydia Rojas escondido en un placard. La investigación del hecho concluyó que fue Caro quien la agredió a golpes y finalmente la asesinó tomándola del cuello y produciéndole asfixia.