Receso escolar: Tareas de mantenimiento en las escuelas

La Secretaría de Infraestructura Educativa está desarrollando tareas de mantenimiento integral en diversas instituciones educativas de la Provincia, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo del ciclo lectivo y el bienestar de estudiantes, docentes y personal.

Las acciones, que se enmarcan en el Plan de Mantenimiento Escolar Permanente, incluyen trabajos en múltiples áreas:

Reparaciones y pintura: Se intervienen paredes, techos y superficies en distintos establecimientos, mejorando su estado de conservación y presentación.

Funcionamiento de comedores: Se realizan tareas de mantenimiento en cocinas, hornos y griferías de los espacios que cuentan con servicio de comedor, asegurando la continuidad y la calidad del servicio alimentario para los estudiantes.

Sistema eléctrico y luminaria: Se procede al cambio y reemplazo de equipos de iluminación, optimizando la calidad de la luz en aulas, pasillos y patios.

Climatización: Se lleva adelante la limpieza de ductos y el mantenimiento de los equipos de calefacción, priorizando la seguridad y el confort térmico en las aulas.

Espacios exteriores e higiene: En articulación con la Secretaría de Gestión Operativa y Cooperativas de Trabajo, se ejecutan tareas de corte de pasto, limpieza de vidrios, retiro de escombros y mantenimiento general de los exteriores de los edificios escolares.

El equipo se encuentra trabajando de manera articulada para atender las necesidades de las escuelas de forma prioritaria. El objetivo es claro: asegurar que todos los niños, niñas y jóvenes cuenten con espacios dignos, seguros y en condiciones para aprender y desarrollarse.