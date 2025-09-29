Real y Galicia, en Caleta

Real Madrid de esta ciudad (12:30 vs. Estudiantes Unidos, de Pehuajó, en masculino; 17:45 vs. Sagrado Corazón, de Rosario, en femenino), y Centro Galicia de Ushuaia (16:00 vs. Escuela Municipal de Cervantes, Río Negro, en masculino) debutarán hoy en el Torneo Nacional de Clubes Juveniles C de handball, en Caleta Olivia (Santa Cruz).

RIO GRANDE.- En femenino, los 8 equipos pasan a los cuartos de final; y en masculino (10 elencos), los 2 primeros de cada zona animarán las semifinales. En cada rama habrá 3 ascensos al Nacional B 2026. Las finales se jugarán el sábado 4 de octubre.