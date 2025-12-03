Real Madrid viaja y organiza

Desde mañana y hasta el domingo 7, Real Madrid de esta ciudad competirá en el 15° Torneo de Handball “Hermanos Páez” (1° Copa Challenger), que organiza la Escuela de Handball de 28 de Noviembre, en la Cuenca Carbonífera santacruceña.
RIO GRANDE.- El certamen está reservado para Primera División, y ambas ramas del xeneize enfrentarán a elencos santacruceños y de Punta Arenas (Chile).
Una semana, Real Madrid llevará adelante el sábado 13 y el domingo 14 la Copa Real, en la Casa del Deporte, para Infantiles (Sub 12), Menores (Sub 14), Cadetes (Sub 16) y Juveniles (Sub 18).
Por su parte, el Club Sergio Andrade suspendió la realización de una nueva edición del Torneo Luz María Andrade, para Mayores, que estaba previsto para este próximo fin de semana.