Reabrió por dos meses el paso fronterizo Rosales para reactivar el turismo hacia Brasil

El Paso Rosales reabrió por dos meses en busca de reactivar el turismo hacía Brasil y, como ocurrió en otros años, la apertura de dicho camino fronterizo será de enero a marzo, mientras que del lado argentino trabaja todo el año.

BUENOS AIRES (NA).- La Dirección Nacional de Migraciones informó días atrás que desde el 2 de enero hasta el 15 de marzo el paso fronterizo que une la ciudad misionera de San Pedro con Paraíso, Santa Catarina, en Brasil, estará habilitada para el ingreso y egreso de turistas.

El Paso Internacional Pepirí Guazú, más conocido como Paso Rosales, tendrá un incremento en la seguridad en estas semanas, ya que, la Policía Federal de Brasil custodia el lado vecino durante dicho lapso de tiempo, mientras que en la Argentina se mantiene la vigilancia durante todo el año.

Un dato que se dio a conocer por las autoridades, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, es sobre los trámites migratorios para poder viajar hacia Brasil y, en este sentido, indicaron que son obligatorios para quienes se desplacen más de 50 kilómetros desde la frontera.

Respecto al horario, del lado brasileño, operará diariamente de 7:00 a 19:00 durante la temporada y el operativo está a cargo de la Policía Federal de Brasil, con apoyo de la Receita Federal en controles aduaneros, la Policía Vial Federal en fiscalización vehicular y la SIDASC en controles fitosanitarios.

Las autoridades sostienen que la apertura del Paso fronterizo en el país vecino permite un mayor flujo de turistas ya que se encuentra a 303 kilómetros de Posadas y a 237 de Puerto Iguazú, facilitando el acceso hacia el sur de Brasil.

El Puente Internacional Comandante Rosales, conocido popularmente como Paso Rosales, es considerado por los vacacionistas como la opción con menor distancia con las playas del Estado Santa Catalina (Brasil), además, de funcionar como otra alternativa al cruce ubicado en Bernardo de Irigoyen.

Formulario de preinscripción: https://mobile.pf.gov.br/sti-mobile/

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Puente Internacional Comandante Rosales. Misiones natural.