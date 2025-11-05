Reabren los campings de Patagonia Azul en la costa de Chubut: dónde están, cómo llegar y qué hacer

La RP1 se pega al Atlántico como un hilo que cose la costa. Cerca de Camarones se puede acampar de forma gratuita en dos de los sitios naturales más increíbles de la zona: los campings de los portales Isla Leones y Bahía Bustamante.

CHUBUT.- “Invitamos a la gente a conocer Patagonia Azul, conectar con el mar argentino, amarlo y animarse a protegerlo”, dice Daniela Milano, camaronense de 26 años y coordinadora de las áreas de uso público del Portal Isla Leones. La temporada arranca con la promesa de experiencias únicas, distintas, naturales y en uno de los entornos más espectaculares de la Patagonia chubutense.

Camarones la puerta de entrada

Quien planifica la visita entiende rápido que todo empieza en el pueblo. Camarones es el kilómetro cero de esta historia: ahí se compra comida, se carga combustible, se consulta el pronóstico y se baja un cambio. Desde ese punto, la RP1 va calcando la línea de costa. A diez kilómetros está el acceso al Portal Isla Leones; cuatro más y aparece el Centro de Informes donde se realiza el registro personal y obligatorio. Nadie corre, el tiempo pasa de forma más pausada.

En Isla Leones, la temporada se extiende del 1 de octubre al 30 de abril. El camping Cañadón del Sauce ofrece ocho áreas con mesas, baños secos y un fogón comunitario; Bahía Arredondo suma seis áreas y el Refugio Julie, abierto hasta las 22:00, para guarecerse y calentar agua cuando arrecia el viento. “Los campings son gratuitos y no requieren reserva”, remarca Daniela, y su énfasis es más que un dato: es una invitación a que la experiencia no sea una más, sino una manera consciente de estar, relajarse y dejarse llevar por el ritmo de la naturaleza.

Temporada abierta

Ochenta kilómetros más al sur, siempre por la misma RP1, el Portal Bahía Bustamante despliega otra escala. Allí funciona el Centro de Interpretación —con cafetería y regalería— y, cuatro kilómetros más adelante, el Camping Arroyo Marea, abierto todo el año. Frente a la ría, las áreas de acampe tienen mesas, fogoneros y pirkas que doman el viento; a metros, un refugio sencillo ofrece reparo. Cuando cae la tarde y el agua se plancha, la ría parece un vidrio y los sonidos del campo se vuelven primeros planos.

El Parque deja de lado la contaminación urbana: promete noches de luna y estrellas que no piden filtro. La belleza natural debe ser cuidada, por eso reglas son importantes: fuego solo en los espacios habilitados; no hay sistema de recolección de basura, así que cada cual vuelve con lo suyo; no se admiten mascotas para proteger a la fauna nativa; la velocidad máxima es 40 km/h y los senderos se transitan como están diseñados.

No es por capricho, el lugar es único y hay que cuidarlo como tal: es un hábitat donde hay más de sesenta islas, que son la casa de aves y diversas especies, y donde, además, la ballena jorobada, y demás mamíferos marinos, encuentran tránsito y refugio.

“Acá las distancias son largas —advierte Daniela—. Conviene informarse antes, saber dónde comprar y dónde cargar combustible. Venir con ropa cómoda, protector solar y mucha agua potable.” En Patagonia Azul, conviene planear para potenciar la experiencia.

Llegar, quedarse, volver

El mapa es lineal y amable. De Camarones, por RP1 en dirección sur se encuentra, a 10 km, el acceso al Portal Isla Leones, y 4 km más adelante el Centro de Informes. Si se mantiene el rumbo, a los 80 km aparece el Portal Bahía Bustamante y, 4 km después, Arroyo Marea. Desde Comodoro Rivadavia, la ruta es RP28 hasta la RP1 y, desde allí, elegir: hacia el sur, Arroyo Marea; hacia el norte, el Centro de Interpretación.

Este año, además, la oferta se completa con los glampings Isla Leones Camps, en el Portal Isla Leones, y Marisma Camps, en el Portal Bahía Bustamante. Ambos abren a partir del 1 de noviembre. Esta modalidad suma una alternativa más. Quienes llegan en busca de naturaleza y confort, tienen una opción. Y más que eso, porque la propuesta es superadora. Casitas de mar en la costa, en un entorno único y agreste, sin perder las comodidades gracias a su excelente gastronomía y un amplio abanico de actividades incluidas en la propuesta.

Gentileza: Camping Sauce – Sofía Franchella.

Portales para conocer lugares únicos de Chubut

La experiencia no se resume en servicios: se cuenta en escenas. El Refugio Julie, la mesa que aguanta el mate cuando arrecia el viento, la pirka que ordena la carpa; una zambullida en el mar; una caminata por las sendas marcadas, un vistazo al cielo estrellado. Todo es una forma de habitar, pero al ritmo propio de una naturaleza en su estado más puro.

“Estamos creando portales de acceso gratuito para que cualquiera conozca uno de los destinos más increíbles de Argentina”, sintetiza Daniela. La frase, repetida en los centros de informes y en las charlas de inicio, tiene un reverso casi íntimo: quienes trabajan acá —en su mayoría de Camarones— no venden una postal; ofrecen un vínculo. Por eso la temporada no es una línea de calendario, sino un estado de ánimo: abrir, recibir, explicar, agradecer y volver a empezar.

Gratis y sin reserva, sí. Pero con una responsabilidad compartida que atraviesa todo: traer agua potable y leña, respetar las normas, registrar cada ingreso, cuidar el fuego y el ritmo. El lujo acá no es prioridad: es el horizonte. Y la sensación, a la hora de volver, es que el mar te prestó su borde un rato… y que lo supiste devolver como estaba.

Información útil – Apertura:

Portal Isla Leones:

– Campings Cañadón del Sauce y Bahía Arredondo, del 1/10 al 30/4.

– Isla Leones Camp: desde el 1/11.

Portal Bahía Bustamante:

– Camping Arroyo Marea, abierto todo el año.

– Marisma Camp: desde el 1/11.

Más información: instagram @parquepatagoniaazul

Costo y reservas

– Gratis, los campings son públicos. – Sin reserva, por orden de llegada. – Registro obligatorio.

Gentileza: Patagonia Azul – Maike Friedrich.

Qué llevar sí o sí

– Agua potable, leña (si van a hacer fuego), ropa cómoda, abrigo/cortaviento, protector solar, viandas (el punto de abastecimiento más cercano es Camarones).

¿Cómo llegar?

– Desde Camarones (RP1 al sur):

– 10 km: acceso Portal Isla Leones → +4 km: Centro de Informes.

– +80 km: Portal Bahía Bustamante → +4 km: Camping Arroyo Marea.

– Desde Comodoro Rivadavia: RP28 hasta RP1; por RP1: sur a Arroyo Marea / norte al Centro de Interpretación.

– Desde Trelew, 267 km al acceso Portal Isla Leones

– Desde Rawson 276 km al acceso Portal Isla Leones

Gentileza: Aréas de acampe – Patagonia Azul- Maike Friedrich.

Servicios por camping

– Cañadón del Sauce: 8 áreas con mesas; baños secos; 2 baños húmedos, fogón comunitario. No hay electricidad ni agua potable.

– Bahía Arredondo: 6 áreas con mesas; fogón comunitario; Refugio Julie (uso hasta las 22). No hay electricidad ni agua potable.

– Arroyo Marea: áreas de acampe con parrilla y sin parrilla, baños secos y refugio para protegerse del viento y el sol.





CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Camping Bahía Arredondo – Patagonia Azul – Sebastián Navajas – Fundación Rewilding Argentina.