Reabren la inscripción para el Registro de Síndicos, Enajenadores y Evaluadores

La Cámara de Apelaciones de Río Grande ya está realizando la inscripción para los interesados.

RÍO GRANDE. – La Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones en esta ciudad, convoca a todos aquellos interesados que reúnan los requisitos, para inscribirse en el Registro de Síndicos, Enajenadores y Evaluadores.

De Síndicos (categoría B): Contadores Públicos con antigüedad mínima en la matrícula de 5 años.

De Enajenadores: Martilleros con casa abierta al público y 6 años de antigüedad en la matrícula, bancos comerciales o de inversión, intermediarios profesionales en la enajenación de empresas o cualquier otro experto de entidad especializada.

De Evaluadores: Bancos de inversión, entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina o estudios de auditoría con más de 10 años de antigüedad.

Para informes e inscripción acercarse a la Cámara de Apelaciones (Sala Civil, comercial y del Trabajo), ubicada en Capitán de Fragata Pedro Edgardo Giachino 6705, barrio YPF, en el horario de 8:00 a 14:00 horas, teléfono 02964-442500 interno 517, correo electrónico camaracivildjn@justierradelfuego.gov.ar