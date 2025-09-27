Ramón Moncho Calderón: “La CGT repudia la visita de Milei a Ushuaia”

Ante el anuncio de la visita del presidente libertario este lunes 29 de septiembre a la ciudad de Ushuaia, el Secretario General de la CGT, Ramón Calderón, expresó el total repudio de la central de los trabajadores a esta visita y recordó que “nosotros ya lo declaramos persona no grata hace bastante tiempo atrás. Nunca dudamos que el modelo de este personaje solo genera desempleo y hambre para las familias trabajadoras”.

Respecto de la visita de este lunes, el dirigente aclaró que “en Ushuaia y en Tierra del Fuego, han sido muchas las familias perjudicadas por la liberación de aranceles, la flexibilización laboral y los recortes. Muchos puestos de trabajo perdidos y una incertidumbre total en diferentes sectores, principalmente en la industria” y añadió que “no se a quien piensa Milei que va a encontrar acá en Ushuaia, pero el pueblo no está disfrutando de esos beneficios que él dijo en sus mentiras de campaña. Acá hay un pueblo perjudicado, con mayor desempleo y al que cada día le cuesta más llegar a fin de mes”.

“Este nefasto presidente hizo recortes, cerró entes públicos, tomó una deuda gigante, despidió empleados públicos, paralizó todas las obras públicas, vetó aumentos, pisó paritarias y, aún así, tiene que ir a tomar más deuda porque no hay plata. No hay que ser master en economía para entender lo que está pasando” sentenció Calderón.

De cara a las elecciones legislativas del próximo mes de octubre, Calderón adelantó que “la gente que confió en las promesas de este presidente ya se han dado cuenta que es todo una mentira, que son los mismos que ya se enriquecieron antes hambreando al pueblo argentino y que de nuevo están haciendo lo mismo. No tiene proyección, no tiene modelo de país, solo van juntando plata que desaparece y hacen circo mientras las familias argentinas pierden sus trabajos y disminuyen su calidad de vida en general”.