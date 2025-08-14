Deportes

Rally Trasmontaña 2025, fueguinos presentes

jueves 14 de agosto de 2025
Diario El Sureño
El Rally Trasmontaña 2025 se realizará del 15 al 17 de agosto en La Sala, San Javier, consolidándose como un clásico del mountain bike en Argentina. Organizado por SENDA-S, atrae a corredores y visitantes de todo el país y del extranjero.

RIO GRANDE.- Ya se encuentran las tres parejas riograndenses en la capital tucumana, alistándose para la carrera del domingo; se trata de Sebastián Pastori y Tiziana Pastori (padre e hija), César Ferreira y Rodrigo Alonso, y Lucas Romero y Andrés Ferro.

En la edición anterior participaron más de 2.800 ciclistas, con un 65% proveniente de fuera de Tucumán. Para esta nueva edición se espera una concurrencia de alrededor de 10.000 personas, generando un impacto positivo en la economía local a través de la ocupación hotelera, gastronomía, servicios turísticos y comercio.

Este año se implementaron cambios en la logística, con un nuevo punto de largada que facilitará el traslado de los corredores, muchos de los cuales llegan desde otras provincias y países vecinos. Hasta ahora hay unos 2.500 inscriptos y se espera superar los 3.000 antes del cierre de inscripciones.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *