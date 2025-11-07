Deportes

Rally de Tolhuin, Nieva y Ferreira los triunfadores

viernes 7 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
Con la presencia de 138 corredores en línea de largada se desarrolló la XIX Edición del Rally de Tolhuin, uno de los eventos más esperados del calendario anual del Mountain Bike, donde las estrellas que más brillaron fueron las mismas de la edición anterior, Angela Nieva entre las Damas, y César Ferreira entre los Caballeros, con la particularidad que Angela ganó su tercera carrera consecutiva y se adueñó definitivamente de la Copa Challenger; mientras que César lleva dos triunfos consecutivos y el año que viene tendrá la chance de llevársela a su casa.

RIO GRANDE.- Los cambios que tuvo el trazado la hicieron más explosiva que en otras ediciones, y desde el vamos Los Tres Mosqueteros se escaparon del resto, nos referimos a Francisco Zamora, Rodrigo Alonso y César Ferreira quienes antes de llegar a la zona de El Relincho se fueron alejando y entre los tres fueron tomando la posta de la vanguardia; tirando juntos le sacaron una clara distancia a los más inmediatos perseguidores, y una vez que ingresaron al nuevo sendero que los deposita en el Campo de Doma ya no hubo más trabajo de equipo y los tres comenzaron a realizar su carrera y los palos llegaron por todos lados y los cambios de vanguardia también, sobre todo en la subida al Cerro Michi y en la bajada del mismo, donde Ferreira se escapó unos 20 segundos sobre los otros dos.

Pero antes de ingresar al sendero de Laguna Negra los tres ya estaban juntos nuevamente y al salir a la cabecera del Lago Fagnano, quien había hecho una luz fue Fran Zamora, seguido por Rodrigo Alonso y tercero relegado quedó César Ferreira; así se mantuvieron a lo largo de toda la playa y al salir al camino que los deposita en Tolhuin la ventaja era considerable, sin embargo cuando llegaron a la subida larga antes de ingresar a la zona urbanizada, tanto Alonso como Ferreira neutralizaron al puntero y a doscientos cincuenta metros de la llegada quien apretó en la última pendiente dentro de Tolhuin fue Ferreira, quien sacó una luz que le permitió llegar primero al arco de finalización con una diferencia de 5 segundos sobre Zamora y de 12 sobre Alonso; mientras que el cuarto fue Lucas Torres, también miembro del Team Fuego Bikes como los tres anteriores, pero a siete minutos de Los Tres Mosqueteros.

Angela Nieva, con mucho aire

La carrera femenina duró pocos kilómetros, durante los primeros pasajes de carrera y hasta llegar al Campo de Doma fueron tres quienes dominaron la prueba, la pequeña Tiziana Pastori, Agostina Melgarejo y Angela Nieva.

Esta última comentó que hasta llegar al Campo de Doma no imprimió ritmo a la carrera debido a que no conocía el nuevo sendero, pero antes de llegar al punto mencionado y con el Cerro Michi en el horizonte, apretó en los metros finales del sendero antes de la Bifurcación: la diferencia sobre las dos era de 50 segundos y subió con esa ventaja el Michi; mientras en el punto donde se dividen los caminos, a Agostina y a Tiziana las mandaron por el camino equivocado y aparecieron directamente a Laguna Negra y al llegar allí se dieron cuenta que habían fallado el camino y que jamás habían escalado el Michi, por lo que automáticamente quedaron fuera de carrera.

Sin sus dos más peligrosas adversarias en competencia Angela siguió marcando su ritmo y cuando le bajaron la bandera tuvo que esperar 16 minutos que arribe la segunda en carrera, Lucila Licusatti, mientras que Gabriela Gauliski fue la tercera en la general, muy cerca de Lucila.

En próximas ediciones daremos a conocer los resultados de las categorías intermedias, aquellos que completaron los 28 kilómetros de recorrido.

Clasificación General – Varones

Pos/Ciclistas         Categoría             Localidad             Tiempo

  1° César Ferreira Master A2              Río Grande            1:55:55

  2° Francisco Zamora          Master A2              Río Grande            1:56:00

  3° Rodrigo Alonso             Master A2              Río Grande            1:56:07

  4° Lucas Torres   Sub 23    Río Grande            2:02:42

  5° Gonzalo Pasdevicelli     Master A2              Ushuaia  2:03:23

  6° Darío Guzmán               Master A2              Ushuaia  2:04:07

  7° Ismael Echeverría          Master A1              Río Grande            2:07:13

  8° Sebastián Pastori            Master B1              Río Grande            2:07:31

  9° Mauricio Núñez             Master B1              Río Grande            2:07:32

10° Valentino Berti               Juveniles               Río Grande            2:08:23

11° Nicolás Chifflet              Master B1              Río Grande            2:08:40

12° Juan Fernández             Master B1              Ushuaia  2:12:28

13° Héctor Mascareña          Master B1              Río Grande            2:12:37

14° Carlos Núñez  Elite        Tolhuin   2:13:42

15° César Arce      Master A2              Río Grande            2:15:05

16° Darío Ferreira Master C1              Río Grande            2:17:27

17° Fabián López  Master A1              Río Grande            2:17:55

18° Gabriel Salguero            Sub 23    Río Grande            2:18:23

19° Jorge Rejas     Master A1              Ushuaia  2:19:04

20° Mariano Medina            Sub 23    Ushuaia  2:29:37

21° Walter Ortiz    Master A2              Ushuaia  2:19:43

22° Lucas Romero               Master B1              Río Grande            2:20:07

23° Leandro Rohr Master B1              Río Grande            2:20:28

24° Gabriel Heredia             Master B2              Ushuaia  2:20:56

25° Rodrigo Retuerto           Master A2              Río Grande            2:20:57

26° Ariel Montero Master B1              Río Grande            2:21:52

27° Franco Barrientos          Master B1              Río Grande            2:22:43

28° Joel Mieri        Master A1              Río Grande            2:23:45

29° Maximiliano Orellano    Master B2              Río Grande            2:24:00

30° Marcos Castaño             Master A1              Ushuaia  2:27:05

31° Miguel Cejas   Master B1              Tolhuin   2:28:48

32° Emiliano Tola Master A1              Río Grande            2:29:00

33° Luciano Núñez              Master C1              Ushuaia  2:29:24

34° Gonzalo Muzón             Master B2              Río Grande            2:30:15

35° Pablo Machado              Master B1              Río Grande            2:30:27

36° Franco González           Master A1              Río Grande            2:31:12

37° Lucca Lepo     Juveniles               Ushuaia  2:31:28

38° Jaime Barría    Master B1              Río Grande            2:32:07

39° Daniel Pérez   Master A1              Río Grande            2:32:36

40° Sebastián Aguila            Master B1              Río Grande            2:33:17

41° Martín Velazco              Master B2              Río Grande            2:33:56

42° Jorge Pacheco Master B2              Río Grande            2:33:58

43° Elías Igor        Master B1              Río Grande            2:34:45

44° Juan Monasterio            Master B2              Ushuaia  2:34:46

45° Diego Ovando               Master A2              Río Grande            2:35:16

46° Francisco Bravo            Master A2              Río Grande            2:37:35

47° Jorge Ostinelli Master B1              Río Grande            2:39:06

48° Pablo Astorga Master A1              Río Grande            2:40:24

49° Darío Giménez              Master A2              Río Grande            2:41:00

50° Luis Bogado   Master A1              Río Grande            2:41:55

51° Manuel Alamo               Master B1              Río Grande            2:42:59

52° Diego Rodríguez           Master A1              Río Grande            2:43:17

53° Joaquín Atayra              Master A1              Ushuaia  2:43:23

54° Fabricio Prada Elite        Río Grande            2:43:49

55° Jorge Echeverría            Master B2              Río Grande            2:48:51

56° Thiago Anríquez            Juveniles               Río Grande            2:51:16

57° Jonatan Iriarte Master A1              Ushuaia  2:56:56

58° Walter Nieva   Master A2              Río Grande            2:56:58

59° Fabián Barría  Master A2              Río Grande            2:58:24

60° Marcelo Bernatene        Master B1              Río Grande            3:02:01

61° Lucas Robles  Master B1              Río Grande            3:07:17

62° Damián Aguilera           Master A2              Río Grande            3:09:31

63° Gastón Barceló              Master B2              Ushuaia  3:09:44

64° José Luis Sánchez         Master B2              Río Grande            3:10:58

65° Horacio García              Master B2              Río Grande            3:13:28

66° Iván Quintero Master B2              Río Grande            3:20:46

67° Alejandro Monalvo        Master C1              Río Grande            3:36:07

Abandonos: Pablo Salgado (Master A1, Ushuaia), Mauro Vivas (Master A2, Río Grande), Carlos Fernández (Master A2, Ushuaia), Alberto Fernández (Master B1, Río Grande), Gabriel Díaz (Master B1, Ushuaia).

Clasificación General – Damas

Pos/Ciclistas         Categoría             Localidad             Tiempo

1° Angela Nieva    Master B Río Grande            2:43:03

2° Lucila Licusatti Master A Río Grande            2:59:00

3° Gabriela Gasuliski           Master A Río Grande            2:59:28

4° Eliana Fritz       Master A Ushuaia  3:07:58

5° Bárbara D’Annunzio        Master B Río Grande            3:13:28

6° Liliana Figueredo            Master B Tolhuin   3:15:08

7° Daiana Dos Santos          Elite        Río Grande            3:22:00

Abandonos: Agostina Melgarejo (Elite Damas, Río Grande) y Tiziana Pastori (Juvenil, Río Grande).

