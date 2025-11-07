Rally de Tolhuin, Nieva y Ferreira los triunfadores

Con la presencia de 138 corredores en línea de largada se desarrolló la XIX Edición del Rally de Tolhuin, uno de los eventos más esperados del calendario anual del Mountain Bike, donde las estrellas que más brillaron fueron las mismas de la edición anterior, Angela Nieva entre las Damas, y César Ferreira entre los Caballeros, con la particularidad que Angela ganó su tercera carrera consecutiva y se adueñó definitivamente de la Copa Challenger; mientras que César lleva dos triunfos consecutivos y el año que viene tendrá la chance de llevársela a su casa.

RIO GRANDE.- Los cambios que tuvo el trazado la hicieron más explosiva que en otras ediciones, y desde el vamos Los Tres Mosqueteros se escaparon del resto, nos referimos a Francisco Zamora, Rodrigo Alonso y César Ferreira quienes antes de llegar a la zona de El Relincho se fueron alejando y entre los tres fueron tomando la posta de la vanguardia; tirando juntos le sacaron una clara distancia a los más inmediatos perseguidores, y una vez que ingresaron al nuevo sendero que los deposita en el Campo de Doma ya no hubo más trabajo de equipo y los tres comenzaron a realizar su carrera y los palos llegaron por todos lados y los cambios de vanguardia también, sobre todo en la subida al Cerro Michi y en la bajada del mismo, donde Ferreira se escapó unos 20 segundos sobre los otros dos.

Pero antes de ingresar al sendero de Laguna Negra los tres ya estaban juntos nuevamente y al salir a la cabecera del Lago Fagnano, quien había hecho una luz fue Fran Zamora, seguido por Rodrigo Alonso y tercero relegado quedó César Ferreira; así se mantuvieron a lo largo de toda la playa y al salir al camino que los deposita en Tolhuin la ventaja era considerable, sin embargo cuando llegaron a la subida larga antes de ingresar a la zona urbanizada, tanto Alonso como Ferreira neutralizaron al puntero y a doscientos cincuenta metros de la llegada quien apretó en la última pendiente dentro de Tolhuin fue Ferreira, quien sacó una luz que le permitió llegar primero al arco de finalización con una diferencia de 5 segundos sobre Zamora y de 12 sobre Alonso; mientras que el cuarto fue Lucas Torres, también miembro del Team Fuego Bikes como los tres anteriores, pero a siete minutos de Los Tres Mosqueteros.

Angela Nieva, con mucho aire

La carrera femenina duró pocos kilómetros, durante los primeros pasajes de carrera y hasta llegar al Campo de Doma fueron tres quienes dominaron la prueba, la pequeña Tiziana Pastori, Agostina Melgarejo y Angela Nieva.

Esta última comentó que hasta llegar al Campo de Doma no imprimió ritmo a la carrera debido a que no conocía el nuevo sendero, pero antes de llegar al punto mencionado y con el Cerro Michi en el horizonte, apretó en los metros finales del sendero antes de la Bifurcación: la diferencia sobre las dos era de 50 segundos y subió con esa ventaja el Michi; mientras en el punto donde se dividen los caminos, a Agostina y a Tiziana las mandaron por el camino equivocado y aparecieron directamente a Laguna Negra y al llegar allí se dieron cuenta que habían fallado el camino y que jamás habían escalado el Michi, por lo que automáticamente quedaron fuera de carrera.

Sin sus dos más peligrosas adversarias en competencia Angela siguió marcando su ritmo y cuando le bajaron la bandera tuvo que esperar 16 minutos que arribe la segunda en carrera, Lucila Licusatti, mientras que Gabriela Gauliski fue la tercera en la general, muy cerca de Lucila.

En próximas ediciones daremos a conocer los resultados de las categorías intermedias, aquellos que completaron los 28 kilómetros de recorrido.

Clasificación General – Varones

Pos/Ciclistas Categoría Localidad Tiempo

1° César Ferreira Master A2 Río Grande 1:55:55

2° Francisco Zamora Master A2 Río Grande 1:56:00

3° Rodrigo Alonso Master A2 Río Grande 1:56:07

4° Lucas Torres Sub 23 Río Grande 2:02:42

5° Gonzalo Pasdevicelli Master A2 Ushuaia 2:03:23

6° Darío Guzmán Master A2 Ushuaia 2:04:07

7° Ismael Echeverría Master A1 Río Grande 2:07:13

8° Sebastián Pastori Master B1 Río Grande 2:07:31

9° Mauricio Núñez Master B1 Río Grande 2:07:32

10° Valentino Berti Juveniles Río Grande 2:08:23

11° Nicolás Chifflet Master B1 Río Grande 2:08:40

12° Juan Fernández Master B1 Ushuaia 2:12:28

13° Héctor Mascareña Master B1 Río Grande 2:12:37

14° Carlos Núñez Elite Tolhuin 2:13:42

15° César Arce Master A2 Río Grande 2:15:05

16° Darío Ferreira Master C1 Río Grande 2:17:27

17° Fabián López Master A1 Río Grande 2:17:55

18° Gabriel Salguero Sub 23 Río Grande 2:18:23

19° Jorge Rejas Master A1 Ushuaia 2:19:04

20° Mariano Medina Sub 23 Ushuaia 2:29:37

21° Walter Ortiz Master A2 Ushuaia 2:19:43

22° Lucas Romero Master B1 Río Grande 2:20:07

23° Leandro Rohr Master B1 Río Grande 2:20:28

24° Gabriel Heredia Master B2 Ushuaia 2:20:56

25° Rodrigo Retuerto Master A2 Río Grande 2:20:57

26° Ariel Montero Master B1 Río Grande 2:21:52

27° Franco Barrientos Master B1 Río Grande 2:22:43

28° Joel Mieri Master A1 Río Grande 2:23:45

29° Maximiliano Orellano Master B2 Río Grande 2:24:00

30° Marcos Castaño Master A1 Ushuaia 2:27:05

31° Miguel Cejas Master B1 Tolhuin 2:28:48

32° Emiliano Tola Master A1 Río Grande 2:29:00

33° Luciano Núñez Master C1 Ushuaia 2:29:24

34° Gonzalo Muzón Master B2 Río Grande 2:30:15

35° Pablo Machado Master B1 Río Grande 2:30:27

36° Franco González Master A1 Río Grande 2:31:12

37° Lucca Lepo Juveniles Ushuaia 2:31:28

38° Jaime Barría Master B1 Río Grande 2:32:07

39° Daniel Pérez Master A1 Río Grande 2:32:36

40° Sebastián Aguila Master B1 Río Grande 2:33:17

41° Martín Velazco Master B2 Río Grande 2:33:56

42° Jorge Pacheco Master B2 Río Grande 2:33:58

43° Elías Igor Master B1 Río Grande 2:34:45

44° Juan Monasterio Master B2 Ushuaia 2:34:46

45° Diego Ovando Master A2 Río Grande 2:35:16

46° Francisco Bravo Master A2 Río Grande 2:37:35

47° Jorge Ostinelli Master B1 Río Grande 2:39:06

48° Pablo Astorga Master A1 Río Grande 2:40:24

49° Darío Giménez Master A2 Río Grande 2:41:00

50° Luis Bogado Master A1 Río Grande 2:41:55

51° Manuel Alamo Master B1 Río Grande 2:42:59

52° Diego Rodríguez Master A1 Río Grande 2:43:17

53° Joaquín Atayra Master A1 Ushuaia 2:43:23

54° Fabricio Prada Elite Río Grande 2:43:49

55° Jorge Echeverría Master B2 Río Grande 2:48:51

56° Thiago Anríquez Juveniles Río Grande 2:51:16

57° Jonatan Iriarte Master A1 Ushuaia 2:56:56

58° Walter Nieva Master A2 Río Grande 2:56:58

59° Fabián Barría Master A2 Río Grande 2:58:24

60° Marcelo Bernatene Master B1 Río Grande 3:02:01

61° Lucas Robles Master B1 Río Grande 3:07:17

62° Damián Aguilera Master A2 Río Grande 3:09:31

63° Gastón Barceló Master B2 Ushuaia 3:09:44

64° José Luis Sánchez Master B2 Río Grande 3:10:58

65° Horacio García Master B2 Río Grande 3:13:28

66° Iván Quintero Master B2 Río Grande 3:20:46

67° Alejandro Monalvo Master C1 Río Grande 3:36:07

Abandonos: Pablo Salgado (Master A1, Ushuaia), Mauro Vivas (Master A2, Río Grande), Carlos Fernández (Master A2, Ushuaia), Alberto Fernández (Master B1, Río Grande), Gabriel Díaz (Master B1, Ushuaia).

Clasificación General – Damas

Pos/Ciclistas Categoría Localidad Tiempo

1° Angela Nieva Master B Río Grande 2:43:03

2° Lucila Licusatti Master A Río Grande 2:59:00

3° Gabriela Gasuliski Master A Río Grande 2:59:28

4° Eliana Fritz Master A Ushuaia 3:07:58

5° Bárbara D’Annunzio Master B Río Grande 3:13:28

6° Liliana Figueredo Master B Tolhuin 3:15:08

7° Daiana Dos Santos Elite Río Grande 3:22:00

Abandonos: Agostina Melgarejo (Elite Damas, Río Grande) y Tiziana Pastori (Juvenil, Río Grande).