Rally Dakar: buena etapa de Luciano Benavides, que le pisa los talones al líder en motos

El argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM) tuvo una muy buena actuación en la etapa 10 del Rally Dakar, donde terminó en la tercera posición, y escaló al segundo lugar en la clasificación general.

BUENOS AIRES (NA).- Benavides, que quiere hacer historia para ganar su primer Rally Dakar, registró un tiempo de 4 horas, 19 minutos y 47 segundos en la etapa que tuvo un total de 420 kilómetros, de los cuales se cronometraron 368.

Este tiempo le permitió finalizar tercero en la etapa, a solo cuatro minutos y cuatro segundos del ganador, que fue el francés Adrien Van Beveren.

En lo que respecta a la clasificación general, Benavides escaló a la segunda posición, ya que el australiano Adam Sanders (Red Bull KTM), quien lideraba, sufrió una fuerte caída, perdió varias posiciones y quedó prácticamente sin chances de pelear por el título.

Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas, el nuevo líder de la general es el estadounidense Ricky Brabec (Honda), aunque le saca solo 56 segundos a Benavides a falta de tres etapas para el final de una de las competiciones más exigentes en el mundo del automovilismo.

La etapa 11 del Rally Dakar se llevará a cabo este jueves y constará de un extenso recorrido de 883 kilómetros entre Bisha y Al Henakiyah.

Cavigliasso se ilusiona con dar pelea en la categoría challenger

El argentino Nicolás Cavigliasso (Vertical Motorsport) terminó cuarto en la etapa 10 de la categoría challenger del Rally Dakar y se ilusiona con un milagro que le permita soñar con una nueva consagración.

Cavigliasso, que tiene como copiloto a su esposa Valentina Pertegarini, registró un tiempo de 5 horas, 18 minutos y 57 segundos, para finalizar a cuatro minutos y dos segundos del ganador de la etapa, que fue el neerlandés Paul Spierings (Rebellion).

Sin embargo, la gran noticia para el argentino fue la floja actuación del español y líder de la general, el español Pau Navarro (Odissey Academy), a quien le descontó poco más de 20 minutos.

A falta de solo tres etapas para el final de la competición, Cavigliasso se encuentra cuarto en la clasificación general a 51 minutos de Navarro, por lo que no tiene margen de error en esta recta final de la competición.

Cavigliasso va en busca de su tercera consagración en el Rally Dakar, donde ya terminó en lo más alto en cuatriciclos en 2019 y en challenger el año pasado.

El otro argentino que tuvo una destacada actuación en la etapa 10 fue Kevin Benavides (Odissey Academy), quien finalizó en el tercer lugar, a 3 minutos y 22 segundos de Spierings.

De todas maneras, el bicampeón en motos viene de tener serios problemas en las últimas etapas, por lo que está muy relegado en la clasificación general, donde ocupa el 10° puesto.

Al-Attiyah, cada vez más cerca de una nueva consagración en autos

El catarí Nasser Al-Attiyah (The Dacia Sandriders) finalizó segundo en la etapa 10 en la categoría de autos, donde lidera en la clasificación con 12 minutos exactos de ventaja sobre su escolta, el sudafricano Henk Lategan (Toyota).

De esta manera, Al-Attiyah, quien tiene como copiloto al belga Fabian Lurquin, está cada vez más cerca de su sexta consagración en el Rally Dakar, donde ya se coronó en 2011, 2015, 2019, 2022 y 2023).

Heger comienza a liquidar el asunto en SSV

El estadounidense Brock Heger (Loeb Fraymedia Motorsport) se quedó con la primera posición en la etapa 10 de la categoría SSV y estiró la ventaja en la clasificación general, donde le saca una hora, un minuto y 47 segundos a su compatriota Kyle Chaney (Can-am).

Loprais descuenta en camiones, pero sigue lejos de Zala

En lo que respecta a la categoría de camiones, el checo Ales Loprais (Instatrade Loprais Team) terminó primero en la etapa 10, aunque solo le descontó un minuto en la general al líder, que es el lituano Vaidotas Zala (Nordis Team), quien lo aventaja por 18 minutos y 55 segundos.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El argentino Luciano Benavides logra su tercer triunfo consecutivo y se coloca líder Gran Prueba del piloto de KTM. Autor: @LBenavides77/NA