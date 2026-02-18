RadioUNTDF convoca a participar para proyectos sonoros

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través del departamento Radio, convoca a las y los docentes de la UNTDF -pudiendo incluir la participación de estudiantes regulares, nodocentes, investigadores y personal de gestión que cuenten con el aval del Instituto o Secretaría de pertenencia a la Universidad-, a presentar un Proyecto de Comunicación Radial (PCR) para desarrollar durante el ciclo 2026.

También podrán postular a la convocatoria actual:

estudiantes terciarios y/o universitarios de Tierra del Fuego con aval de la institución a la que pertenecen;

estudiantes de quinto/sexto año de secundario coordinados por un/a docente responsable del establecimiento escolar, con el aval de la dirección del mismo;

organizaciones civiles con o sin personería jurídica del territorio fueguino;

Colectivos sociales de la provincia de Tierra del Fuego.

Producciones generadas en radios universitarias integrantes de ARUNA CIN.

Los proyectos radiales y o de streaming visual podrán abordar temáticas diversas y de interés general para la población en su conjunto.

La presentación del Proyecto de Comunicación Radial PCR2026 debe incluir: fundamentación, equipo mínimo de realización de tres (3)integrantes, diseño de producción y estrategia de sustentabilidad del ciclo; propuesta estética – artística y musical acorde a la audiencia objetivo y la plataforma de transmisión, avales. Se ponderarán los ciclos en vivo (no excluyente). Mientras que el horario de emisión será definido por la emisora, atendiendo a la franja horaria propuesta, recursos humanos y técnicos disponibles.

Cada proyecto seleccionado recibirá un taller de capacitación brindado por el personal NoDocente de la radio.

El formulario base para el armado de propuestas puede descargarse aquí, o solicitar el mismo al mail: PCR.proyectoradial@untdf.edu.ar