Radio Arcángel San Gabriel, Base Esperanza, Antártida Argentina

El 20 de octubre del año 1979 a las 11:45 se inauguró LRA36 Radio Nacional «Arcángel San Gabriel» en la Base Esperanza de la Antártida Argentina, filial de LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, incorporándose a la red de emisoras públicas nacionales.

RIO GRANDE.- La emisora está a cargo de personal de la base, dedicándose los mismos al control, mantenimiento y operación técnica de la consola, equipos, sistema irradiante; siendo actualmente sus locutoras, esposas de distintos integrantes de la dotación.

Previo a la invernada, personal designado para formar parte de LRA36 asiste a un curso de capacitación radiofónica que desde 2021 lo brindan el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR); Radio Argentina al Exterior (RAE) y la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

Anteriormente, la capacitación la brindaba el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER).

Esta es la primera y única emisora oficial del mundo ubicada en la Antártida y desde su puesta al aire quedó incorporada al Servicio Oficial de Radiodifusión.

Su primer operador fue el Sargento Primero Eduardo de Carli, secundado por Horacio Barbagallo. En la locución les cupo actuar al Suboficial Principal Juan Carlos Salvia, Las señoras Silvia De Luca de Arnouil y posteriormente se incorporó la señora Cristina Graff. La programación de LRA36 puede escucharse en el sitio radionacional.com.ar.

El primer equipo utilizado, marca Phillips, tenía una potencia de 1.2 kW y posteriormente en 1999 se reemplazó por un transmisor CCA de 10 kW de potencia en AM.

La antena utilizada por la emisora es del tipo rómbica, orientada hacia el norte, con una línea de alimentación abierta.

Posteriormente, se instaló un transmisor alternativo Collins HF-80, que en 2023 continuaba operando.

Adicionalmente, a finales de la década del 90, se instaló un pequeño transmisor de FM que emite en la frecuencia de 96.7 MHz, con cobertura local.

Con el correr del tiempo y el avance de la tecnología, se desarrollaron las plataformas basadas en Internet mediante la técnica de streaming. Contacto con la radio: Email lra36nacional@gmail.com – lra36asg@gmail.com – WhatsApp +54 9 297 624-0137.

Así, se adicionó a LRA36 la capacidad de emitir en línea a través de un codificador digital, que desde 2023 y con las reformas efectuadas, la programación de LRA36 puede escucharse en el sitio radionacional.com.ar seleccionando la pestaña emisoras, Tierra del Fuego, LRA36.

Esta emisora desde su fundación fue creando gran interés en sus transmisiones de onda corta que trascendieron la propia Base Esperanza para ser escuchada en otras bases antárticas, todo nuestro país, América del Sur, Central, y Norte, Europa y Asia.

Por las características distintivas y únicas de la emisora, como por su capacidad de emisión en onda corta de alcance global, LRA36 está íntimamente ligada al servicio de RAE, el área de Radio Nacional Especializada en la difusión de contenidos culturales de la Argentina para el mundo.

Desde 2021 los equipos de realización están conformados por mujeres (tres realizadoras radiales y una operadora técnica). Anteriormente, los equipos fueron mixtos.

La programación anual solía ofrecer un programa central, con un nombre distintivo del ciclo. Por ejemplo, en 2017 se emitió el programa «Antártida Nacional», retransmitido por LRA1 Radio Nacional Buenos Aires; «Esperanza Audaz» en 2022; «Ecos de la Antártida» en 2023, por citar sólo algunos.

Durante el verano austral, y ante la ausencia de personal para la producción radiofónica en Base Esperanza, LRA36 no emitía, a excepción de algunas temporadas, como la 2000; 2019-2020 y posteriormente 2022-2023.

LRA36 tiene como objetivo estratégico fundamental difundir la cultura nacional y la presencia argentina en la región.

Los contenidos centrales de la emisora no aluden a la coyuntura nacional, sino a irradiar distintas expresiones culturales del país con verdadera pluralidad de voces. Artistas, personajes de la cultura, costumbres, música, actividades antárticas y acciones argentinas en el sexto continente; contenidos referidos a Malvinas, radioafición y radio, son, junto a información de interés general, los ejes principales de la programación anual.

La renovación de LRA36

Con la disfunción del transmisor principal CCA instalado en 1999, junto a la necesidad de realizar tareas de mantenimiento, reformas y renovación, tanto del equipamiento como de contenidos de programación, se iniciaron gestiones entre el COCOANTAR y RAE.

Así, durante la CAV 2022/23 comenzaron las tareas de acondicionamiento y renovación de la emisora.

Viajaron a Base Esperanza el jefe de planta transmisora de Pacheco de Radio Nacional, Alejandro Petrecca; el ingeniero en telecomunicaciones Alejandro Álvarez, comisionado por Radio Nacional y el agente Juan Carlos Benavente del COCOANTAR.

En primer lugar, y ante la imposibilidad de repararlo en la Antártida, se desarmó y replegó hacia Buenos Aires el transmisor de 10 kW CCA, fuera de servicio desde hacía años.

Asimismo, se completaron trabajos de acondicionamiento y relevamiento en los sistemas de audio, línea e irradiante de onda corta; se instaló un transmisor de FM de 300W de potencia donado por Adrian Korol, que permitió alcanzar con la señal de FM a la Base Petrel y cubrir el estrecho Antarctic; zona de tránsito de cruceros turísticos durante el verano antártico. Se reemplazó el codificador de Internet y se instaló otro codificador digital.

Como parte del proceso de ampliación de la oferta de contenidos se concretaron grillas mensuales de programación que incluyeron varios programas en vivo realizados en LRA36, junto a otras propuestas innovadoras para la tradición de la emisora (producción de microprogramas, el primer programa realizado en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) destinado a ser propalado por LRA36, como así también retransmisiones de programas y o eventos especiales.

Uniendo voces

Durante 2023, además del ciclo anual «Ecos de la Antártida» mencionado, se irradiaron los programas «Uniendo Voces», una producción de RAE y la UNQ; y un programa de jóvenes para jóvenes, titulado «Jóvenes de la Antártida», que por primera vez tiene una emisión regular. La programación es emitida diariamente por las tres vías: FM, Internet y onda corta.

Asimismo, un logro histórico se alcanzó el 15 de marzo de 2023 cuando se realizó la primera comunicación de una base antártica con las Islas Malvinas en vivo e irradiada al mundo a través de una entrevista efectuada a la docente y deportista Daniela Badra, quien se encontraba en Puerto Argentino para participar de una nueva maratón. Badra dialogó en vivo con los conductores del programa «Uniendo Voces», mientras la entrevista se emitía al mundo mediante Internet y onda corta, alcanzado la señal el hemisferio norte.

Importante donación

Otro momento importante en la renovación del equipamiento de la emisora antártica ocurrió el 4 de septiembre de 2023, cuando en el COCOANTAR se firmó un compromiso de donación para la recepción e instalación de un nuevo transmisor de onda corta de última generación, diseñado y construido en el país por una importante empresa de telecomunicaciones, y cuyo benefactor es el señor Javier Gratz. Fuente: Fundación Marambio.