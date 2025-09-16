Racing y Vélez abren en Liniers la serie de cuartos de final

Vélez y Racing se enfrentan hoy en Liniers en el marco del partido de ida de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

BUENOS AIRES (NA).- El encuentro se disputará en el estadio José Amalfitani desde las 19, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y su compatriota Rodolpho Toski en el VAR, mientras que la transmisión estará a cargo de FOX Sports.

El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto empató 0-0 con Huracán, el pasado viernes en condición de visitante, en el marco del interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura. Con algunos suplentes desde el arranque, Vélez se llevó un punto de Parque de los Patricios y quedó tercero en el Grupo B, a tres unidades del líder River.

Para este inicio de serie ante Racing, el ex director técnico de Boca haría cuatro modificaciones con respecto al empate ante el ´Globo´: el lateral derecho Jano Gordon ingresaría por Agustín Lagos y los mediocampistas Rodrigo Aliendro, Tomás Galván y Maher Carrizo reemplazarán al chileno Claudio Baeza, Manuel Lanzini y Francisco Pizzini, respectivamente.

Además, Barros Schelotto no definió si optará por el ingreso de Imanol Machuca o ratificará a Matías Pellegrini en el once titular.

Por su parte, el equipo de Gustavo Costas viene de vencer 2-0 a San Lorenzo, el pasado viernes en condición de local, en el marco del interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura. Con un once inicial alternativo, el conjunto de Avellaneda fue superior de principio a fin y volvió al triunfo en su estadio en el certamen doméstico.

Para este encuentro ante Vélez, Costas haría tres modificaciones: el uruguayo Gastón Martirena ingresaría por Facundo Mura en el lateral derecho, el mediocampista Juan Nardoni ocuparía el lugar de Matías Zaracho y el colombiano Duván Vergara reemplazará a Tomás Conechny.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro:

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos y Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.