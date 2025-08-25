Quiso robar un perfume en un comercio y fue detenido

Ocurrió antes del mediodía en un comercio de Río Grande. El ladrón fue detenido por el delito de «hurto en grado de tentativa». (Imagen de video)

RÍO GRANDE. – Hoy alrededor de las 11:30 horas, personal policial detuvo a un sujeto de 38 años que intentó sustraer un elemento de un comercio ubicado en el sector céntrico, sobre la avenida Belgrano al 500 de esta ciudad.

Al llegar los uniformados al lugar, ya habían demorado a un hombre que fue identificado como Pablo Emanuel Beltrán. Según testigos, intentó sustraer un perfume del local.

El Fiscal de turno,¡ tras tomar conocimiento de los hechos, dispuso la detención de Beltrán, por el delito de «hurto en grado de tentativa».