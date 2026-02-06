Quirno celebró el acuerdo de Argentina con EEUU

El convenio apunta a fortalecer el intercambio bilateral y fomentar la llegada de capitales, en línea con la estrategia de alineamiento geopolítico de la Casa Rosada. “La Argentina será próspera”, concluyó el canciller en su mensaje tras sellar el pacto.

“Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. ¡La Argentina será próspera!”, destacó Quirno desde sus redes sociales.

La firma ratifica la alianza estratégica entre el gobierno de Donald Trump y el de Javier Milei y sucede después de que el 13 de noviembre se anunciara en Washington un “marco para un acuerdo de Comercio e inversiones recíprocos” que trazaba lineamientos generales, pero no consignaba detalles.

El acuerdo macro implica “reducción de aranceles y contempla la eliminación o baja de aranceles y trabas regulatorias, permitiendo a EE UU un acceso preferencial a sectores clave como maquinaria, tecnología, dispositivos médicos y fármacos”.

En el sector agropecuario, establece que “Argentina permitirá el ingreso de ganado en pie y aves de corral de Estados Unidos, simplificando procesos sanitarios, mientras ambos países mejoran el acceso bilateral para carne vacuna”.

En minería y energía, se “busca impulsar la inversión en recursos naturales, particularmente en minerales críticos”.

En materia de “comercio digital y datos, Argentina reconocerá a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos y evitará la discriminación a servicios digitales estadounidenses”.

En noviembre pasado, la Casa Blanca habían anunciado la firma de un acuerdo macro dirigido a aspectos de aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de la conformidad, propiedad intelectual, acceso a los mercados agrícolas, trabajo, medio ambiente, alineación en materia de seguridad económica, oportunidades comerciales, empresas estatales y subvenciones y comercio digital.