Quiénes fueron las personas más buscadas por los argentinos en Google en 2025

Los deportes fueron los que dominaron las tendencias de búsquedas en la Argentina durante el año. Qué dice el informe.

La plataforma Google dio a conocer las tendencias de búsqueda que marcaron el 2025 en Argentina. Si bien el deporte acaparó gran parte del interés general (con el Mundial de Clubes y la Selección Sub-20 como protagonistas), el listado de las «Personas más buscadas» mostró una mezcla de figuras emergentes y controversiales.

El puesto número uno fue para el piloto de automovilismo Franco Colapinto, quien se consolidó como la figura argentina más popular del año en la web.

Sin embargo, el resumen de Google confirma que la curiosidad de los argentinos se distribuyó entre el furor deportivo, el interés por la farándula (Julieta Prandi, Cris Morena) y los acontecimientos únicos, como la asunción del Papa León XIV (Robert Prevost) y el debut del jugador español Ander Herrera en Boca.

El Top 10 de figuras públicas que fueron tendencia en Google durante 2025

La lista de las personas que generaron más consultas en el Buscador de Google durante 2025 se completó con celebridades y figuras públicas de diversas esferas:

Franco Colapinto

Thiago Medina

Cristina Fernández de Kirchner

Julieta Prandi

Robert Prevost

Ander Herrera

Dua Lipa

Mercedes Oviedo

Cris Morena

Karen Reichhardt

Otras búsquedas del año

Eventos deportivos más buscados:

Copa Mundial de Clubes

Copa Mundial Sub-20

Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol

Champions League

Wimbledon

Términos deportivos destacados en tendencias generales:

Copa Mundial de Clubes

Selección Argentina Sub-20

PSG

Franco Colapinto

Figuras deportivas más buscadas:

Franco Colapinto (Nº1 del ranking general)

Ander Herrera (Nº6 en la lista de personas)

Locomotora Oliveras (en “In Memoriam”)

Miguel Ángel Russo (en “In Memoriam”)

Partidos de fútbol con mayor volumen de búsquedas:

Boca – River

Argentina – Brasil

River – Platense

Racing – River

Boca – Independiente

River – Independiente del Valle

Auckland City – Boca (Mundial de Clubes)

Bayern Múnich – Boca

Argentina – Colombia

Barracas Central – Boca