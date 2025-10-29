Querella y Fiscalía pidieron que Hermosilla Bogado sea condenado y quede detenido

Los pedidos se realizaron hoy en los alegatos del juicio que se realiza en Río Grande, sobre el trágico siniestro vial ocurrido el 22 de enero de 2023 en un sector de la ruta 3, donde perdieron la vida dos integrantes de una familia de Ushuaia.

RÍO GRANDE. – El abogado de la querella, Francisco Giménez y el fiscal Ariel Pinno, solicitaron que Gustavo Ariel Hermosilla Bogado, sea condenado a la pena de 5 años de prisión y que se dicte su inmediata detención en caso de que el Tribunal de Juicio decida hacer lugar a la solicitud de la parte acusatoria.

En la exposición de los alegatos, querella y fiscal consideraron debidamente probado en el juicio oral, que Hermosilla Bogado, es responsable de los delitos de “homicidio culposo agravado por conducción imprudente y lesiones leves culposas”.

Durante los alegatos, se expuso que el acusado condujo por 24 a 26 horas sin descansar “violando un deber de cuidado básico” y ello provocó qué al momento de ocurrir el hecho, se durmiera al volante, invadiendo el carril por donde circulaba el auto en el que viajaban las víctimas, provocando el choque fatal.

En sus argumentos, Giménez y Pinno indicaron que la conducta desplegada por el acusado está prevista en el artículo 84 bis, del Código Penal, que reprime con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial, en su caso, por 5 a 10 años el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte.

También incurrió en lo previsto en el artículo 94 bis, que reprime con prisión de 2 a 4 años e inhabilitación especial por 2 a 4 años, si las lesiones fueran ocasionadas por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor; el conductor se diese a la fuga, o no intentare socorrer a la víctima.

Por su parte el abogado Néstor Ignacio Sánchez Otharán, solicitó al Tribunal de Juicio que su defendido sea condenado a dos años de prisión en suspenso.

Con los alegatos, transcurre la última etapa del juicio por el incidente de vial trágico, en el que perdieron la vida dos integrantes de una familia de Ushuaia que salían de vacaciones hacia el continente, hecho que sucedió el 22 de enero de 2023, en la ruta 3, en cercanías a la estancia Viamonte, a unos 40 kilómetros al sur de Río Grande.

Gustavo Ariel Hermosilla Bogado, una persona de nacionalidad paraguaya, retornaba de sus vacaciones en un Ford Ka junto a su familia, cuando protagonizó esta tragedia en el kilómetro 2889 de la ruta 3, impactando casi de frente a un Renault Mégane en que viajaba otra familia de Ushuaia que salía de vacaciones.

Como resultado de este siniestro murieron el conductor del Megane, Maximiliano Draps, de 45 años de edad y Carlos Daniel Perez, de 23 años de edad, quien viajaba en el asiento trasero. También resultaron con lesiones, Miqueas Draps, hijo del conductor.

Mañana a las 10:00 horas el imputado podrá dar sus últimas palabras en este debate y posteriormente se conocerá el veredicto.