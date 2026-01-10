Actualidad

Quedó inaugurado  el nuevo patio gastronómico y cultural de Río Grande

sábado 10 de enero de 2026
Diario El Sureño

El Municipio de Río Grande dejó inaugurado este viernes “Vacaciones en el Parque” en el Parque de los 100 Años, con un patio gastronómico colmado de vecinos y vecinas que se acercaron a disfrutar de una nueva propuesta al aire libre, pensada para el encuentro y el acompañamiento a los emprendedores locales.

Durante la jornada inaugural, la iniciativa registró una gran convocatoria de familias y grupos de amigos que compartieron la tarde y la noche en un espacio de encuentro, música y disfrute al aire libre. La primera fecha marcó el inicio de esta propuesta con musicalización a cargo de DJs y animación en vivo.

Tras una exitosa primera jornada, la programación continúa hoy sábado, con actividades para seguir disfrutando del verano en la ciudad. Por cuestiones climáticas, la banda local “Rock & Amigos” se presentará en vivo a partir de las 21 horas, sumando música y una nueva noche de encuentro en el Parque de los 100 Años.

En tanto, el domingo, de 15 a 18 horas, se realizará una tarde de juegos para las infancias, con la participación del Circuito Vial y Lucars, que dispondrán de móviles y propuestas recreativas y educativas para los más chicos.

