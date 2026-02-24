Quedó firme la condena de un subcomisario

Desde el 15 de diciembre del año pasado Eric Gonzalo Paredes se encuentra cumpliendo la condena de 4 años de prisión que le impuso el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande.

RIO GRANDE.- Quedó firme la condena de de 4 años de prisión que debe cumplir el subcomisario Eric Gonzalo Paredes por dos hechos de violencia de género cometidos contra una mujer con quien había mantenido una relación de pareja, ocurridos en febrero del año 2024.

El veredicto fue dado a conocer el 15 de diciembre, tras lo cual se dispuso la detención de Oficial de Policía, tal como lo solicitó la Fiscalía, que estuvo representada por la doctora Mónica Macri, especializada en delitos de violencia familiar y de género, de Río Grande.

En el juicio la denunciante fue aceptada como parte querellante, siendo representada por el abogado particular, Maximiliano Palladino, quien había solicitado que se aplique una pena de 6 años de prisión para el acusado. Sin embargo, ni la defensa ni la querella recurrieron lo resuelto por el Tribunal de Juicio, por lo que quedó firme.

Eric Gonzalo Paredes fue considerado autor penalmente responsable de los delitos de amenaza y lesiones leves agravadas, en concurso real entre sí, cometidos en perjuicio de “DYS”, el 5 de febrero de 2024; y los delitos de lesiones leves agravadas y privación ilegitima de la libertad agravada, en concurso ideal entre sí, cometidos en perjuicio de la misma persona, el 6 de febrero de 2024.

En el veredicto también se ordenó la inmediata detención y prisión preventiva de Eric Gonzalo Paredes desde los estrados del Tribunal, a cargo de la custodia policial de la sala de audiencias, porque la sentencia condenatoria de efectivo cumplimiento contiene la necesaria presunción de acierto que incide en el riesgo de fuga, la víctima fue vulnerada y el Estado debe asumir sus compromisos internacionales, a fin de brindarle su adecuada protección.

Al quedar firme la condena, ahora se procederá a acelerar el trámite administrativo en la Jefatura de Policía para que el Oficial sea exonerado de la fuerza de seguridad.

Indemnización mayor

En la causa, el abogado Maximiliano Palladino, representante de la víctima, sí presentó un recurso de casación, pero no por la pena que fue impuesta, sino por el monto de la indemnización que fijó el Tribunal de Juicio, al considerar que los 10 millones de pesos no es un resarcimiento adecuado por todo lo que padeció la denunciante.

La querella demanda un monto mayor en cuanto a la afectación en la salud física y proyecto de vida de la mujer víctima, quien en su denuncia indicó que debió practicarse una ligadura de trompas para evitar quedar embarazada de Paredes.