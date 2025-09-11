Quedó firme la condena de 12 años de prisión que debe cumplir Susana Ancalipe

Desde el Superior Tribunal de Justicia en Ushuaia rechazaron el recurso de casación que interpuso la defensa de Susana Ancalipe, responsable en 9 hechos del delito de estafa reiterada. (Foto archivo: Susana Ancalipe)

USHUAIA. – Los conjueces Andrés Leonelli, Sergio Diéguez y Alejandro Manuel Fernández; como miembros subrogantes del Superior Tribunal de Justicia, resolvieron rechazar el recurso de casación que interpuso la defensa de Susana Ancalipe, con lo que quedó confirmada la condena de 12 años de prisión, que le impuso el Tribunal de Juicio de Río Grande, al ser considerada coautora penalmente responsable del delito de estafa reiterada, en nueve hechos.

Ancalipe y su pareja, Carlos Pérez, fueron llevados a juicio y condenados, por haber montado una empresa con el nombre de fantasía “Río Grande Construcciones y Servicios”, con domicilio en la calle Finochio 700, a través de la cual engañaron a una serie de personas, prometiéndoles el acceso a una vivienda de bajo costo ‘llave en mano’, entregando dichas personas una suma de dinero que no fue utilizado para el fin en cuestión sino para el propio provecho de los acusados.

Con el voto del juez Leonelli, a los que adhirieron Diéguez y Fernández; el Superior Tribunal indicó que, en su recurso de casación, la defensa no logró demostrar el absurdo en el razonamiento desplegado por los jueces en su sentencia, como así tampoco “que los extremos tenidos en cuenta carezcan de sustento probatorio”.

Para los Magistrados que conformaron el máximo órgano judicial, en el pronunciamiento del Tribunal de Juicio, “se advierte una valoración y análisis del material fáctico y probatorio que no merece observaciones sustanciales, y una derivación razonada y lógica que determina la aplicación del derecho al caso”.