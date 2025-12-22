Quedó desierta la subasta de un inmueble de la Caja Policial en Ushuaia

La Caja Previsional de Policía atraviesa un escenario financiero crítico luego de que quedara sin resultados la subasta de un inmueble de su propiedad realizada este martes en la ciudad de Ushuaia. La operación, que tenía como objetivo generar liquidez para atender obligaciones previsionales, no logró atraer interesados y finalizó sin ofertas.

El remate se llevó a cabo en la confitería del hotel Mónaco, bajo la conducción de la martillera Aurelia Medina. El bien puesto a la venta consistía en un predio de 5.261 metros cuadrados, ubicado en la Sección G, Macizo 2, Parcela 2C de la capital fueguina.

El valor base fijado para la subasta superaba el millón 280 mil dólares, monto que habría sido determinante para que ningún oferente se presentara, dejando el procedimiento sin adjudicación.

Esta situación impidió que la Caja obtuviera el alivio financiero que esperaba, en un contexto donde enfrenta serias dificultades para cubrir sus compromisos mensuales. La falta de resultados del remate profundiza la preocupación en torno a la sostenibilidad del sistema previsional policial.

Desde distintos sectores se advierte que el organismo ya recurre a la venta de activos patrimoniales para intentar equilibrar un déficit estimado en alrededor de 600 millones de pesos mensuales, escenario que se desarrolla en paralelo a los reclamos del personal en actividad y retirado, y que abre interrogantes sobre el futuro financiero de la institución.