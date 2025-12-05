¿Qué destinos buscan los argentinos para el fin de semana largo del 8 de diciembre?



Los destinos más buscados para el fin de semana largo son: Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y San Carlos de Bariloche. Una curiosidad, es que se suma Río de Janeiro en el cuarto lugar.

BUENOS AIRES.- Los argentinos aman las escapadas y celebrar lo que es importante individualmente para ellos. Es lo que respondió el 81% de la comunidad viajera del país en las Predicciones de Viaje de Booking.com, la plataforma de reservas de alojamientos y otros lugares únicos para hospedarse, alquiler de autos y atracciones. Por lo cual, este fin de semana largo del 6 al 8 de diciembre será una oportunidad perfecta para aprovecharlo y para ello los argentinos están buscando, principalmente, opciones en la ciudad de Buenos Aires, Mar de Plata y Bariloche. Una curiosidad es que en el cuarto lugar aparece Río de Janeiro.

Los viajeros están ansiosos por dejar brillar su verdadero yo, con peculiaridades y todo, y la tecnología desempeña un papel clave al hacer posible que vivan viajes ultrapersonalizados junto a las personas que mejor los comprenden.

“El argentino ama viajar y el finde largo se ha incorporado a su ADN. Familias, parejas y grupos de amigos planifican las escapadas con regularidad y la llegada del buen tiempo genera un gran incentivo para salir a la ruta, tomarse un micro o incluso un avión”, destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina. “Las razones son claras ya que Argentina ofrece una enorme diversidad de paisajes cercanos desde los principales centros urbanos como sierras, playas, ríos, viñedos, lagunas, campos y bosques que están ahí al alcance y eso le da una gran importancia turística al fin de semana largo”, agregó Jimena.

En esta oportunidad los destinos más buscados para el fin de semana largo del 6 al 8 de diciembre son:

Ciudad de Buenos Aires / Mar del Plata / San Carlos de Bariloche / Río de Janeiro / Mendoza

Si se toman solo destinos nacionales, suma a la ciudad de Córdoba, por lo cual el ranking de los más buscados quedaría de la siguiente manera:

1-Ciudad de Buenos Aires / 2-Mar del Plata / 3-San Carlos de Bariloche / 4-Mendoza / 5-Córdoba