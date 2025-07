Puso sus apuntes en Chat GPT y pidió que le armara un examen: el resultado fue sorprendente

Una usuaria reveló su técnica junto a la inteligencia artificial de Open AI y la ayuda que recibió dejó a los profesores en shock.

Desde hace unos años que el Chat GPT se ha convertido en la herramienta preferida por parte de casi toda la población. Y es que el funcionamiento de la inteligencia artificial de Open AI hizo que tanto trabajadores como estudiantes le saquen provecho, en una época de transición a esta tecnología moderna.

La usuaria @mami_monomarental no se quedó atrás y se volvió viral tras publicar un video en el cual mostraba cómo la IA la ayudaba para preparar un examen. En la publicación de 2024, que superó las 200 mil visualizaciones, explica que, como «no me da tiempo a leerme todos los apuntes», decidió pedirle una mano al Chat GPT.

Entonces, basándose en sus apuntes, le pidió que haga un simulacro de examen con 30 preguntas para poder aplicar los conocimientos aprendidos. La técnica sorprendió a todos, y generó polémica sobre la validez de los métodos de estudio que se llevan a cabo con esta tecnología.

Así fue la respuesta de Chat GPT ante el pedido que le hizo con sus apuntes

La usuaria lo explicó mientras mostraba en pantalla como la herramienta analizaba el archivo de texto que le ha enviado y en cuestión de segundos comienza a redactar la lista con las preguntas que le ha encargado previamente: «Te da una pregunta con cuatro posibles respuestas y la correcta. Y ya tengo todas las preguntas. Ahora solo me queda leerlas, estudiarlas un poco y confiar en ChatGPT».

«Cuidado porque lo que no sabe se lo inventa», «no me fiaría mucho, también se suele equivocar», son algunos de los mensajes que le advierten de la peligrosidad que tiene esta práctica. Sin embargo, hubo otros usuarios que le dieron consejos sobre cómo aprovechar al máximo el uso del Chat GPT: «Dile que haga una a una y las vas haciendo al momento. Él te pregunta, tú respondes y que te de la correcta con explicación, una maravilla».