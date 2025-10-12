Pura adrenalina con el 1° Súper Enduro Aniversario

Con el acompañamiento del Municipio de Tolhuin y organizado por Innovación Gráfica Tolhuin, la avenida Los Ñires se convirtió en el punto de encuentro de cientos de vecinos, vecinas y visitantes que disfrutaron del 1° Súper Enduro Aniversario de Tolhuin, un evento que combinó deporte, motor y comunidad en el marco de los 53 años de la ciudad.

La competencia reunió a pilotos de motos y cuatriciclos que demostraron su destreza en un circuito especialmente preparado con rampas, obstáculos y desafíos que mantuvieron la atención del público durante toda la jornada.

El intendente Daniel Harrington destacó la importancia de acompañar y apoyar este tipo de iniciativas locales. “Fue una jornada impresionante, con una gran participación de vecinos y vecinas. Desde el Municipio colaboramos en todo lo necesario para que este evento salga de la mejor manera, porque creemos que el deporte y las propuestas recreativas son una forma de seguir fortaleciendo el sentido de comunidad y de celebrar nuestro aniversario como nos merecemos”, señaló.

Por su parte, el secretario de Turismo y Producción, Lic. Ángelo Fagnani, resaltó el impacto positivo de la actividad en la economía local. “Eventos como el Súper Enduro dinamizan nuestra ciudad, atraen visitantes, potencian a los emprendedores y posicionan a Tolhuin como un destino con propuestas variadas durante todo el año. Fue un gran trabajo en conjunto que demuestra lo que podemos lograr articulando con el sector privado y la comunidad”, expresó.

Durante la jornada se desarrollaron distintas categorías, tanto de motos como de cuatriciclos, con gran nivel de competencia y participación. Los ganadores recibieron el reconocimiento del público en una entrega de premios que cerró una tarde marcada por la energía, el entusiasmo y el espíritu deportivo.

En la categoría ATV A, el piloto Tomás Zentner se consagró como el gran ganador tras una destacada actuación en el circuito. En la categoría ATV B, el primer puesto fue para Gero Martínez, seguido por Karucha Mercier en el segundo lugar y Chuky Ferreira en la tercera posición, completando un podio muy disputado que mantuvo la atención del público durante toda la competencia.

Por su parte, en la categoría Moto A, Gastón Leonardelli se llevó el primer lugar, mientras que Willy Osores y Elías Martínez obtuvieron el segundo y tercer puesto respectivamente. En la categoría Moto B, el triunfo fue para Sergio Cis, acompañado en el podio por Santiago Miranda y Juana Fernández, quienes también mostraron gran nivel y compromiso a lo largo del recorrido.

Desde el Municipio de Tolhuin celebraron el éxito de la convocatoria y destacaron el trabajo conjunto entre la organización, los competidores y el público, subrayando que esta primera edición del Súper Enduro “llegó para quedarse” como parte del calendario oficial de actividades por el aniversario de la ciudad.