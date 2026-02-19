Puntos de recarga de agua fría y caliente en Río Grande

El Municipio de Río Grande recuerda que están disponibles para vecinos y vecinas diversos puntos de recarga de agua fría y caliente, instalados estratégicamente en espacios públicos de la ciudad. Esta política pública apunta a promover hábitos saludables y el cuidado de la salud, acompañando a la comunidad en el uso y disfrute de los espacios al aire libre.

Los puntos de recarga de agua están distribuidos en lugares clave como el Parque de los 100 Años, la Plaza de los Animales, la Plazoleta Don Bosco —cercana a la Torre de Agua— y la Calesita de Zona Sur. Asimismo, se encuentran disponibles en la Plaza de Los Onas, la Plaza de las Américas, la Plaza Matías Mirabete del barrio Chacra IV, el Espacio Joven de Zona Sur, el Centro de Interpretación Ambiental y el Cementerio Municipal.

El Municipio solicita a la comunidad hacer un uso responsable de estos dispensers, cuidando las instalaciones para que todas las personas puedan seguir utilizándolas de manera segura y en óptimas condiciones.

A través de estas acciones, el Estado Municipal continúa fortaleciendo el uso y disfrute de los espacios públicos, generando entornos más accesibles y saludables, y promoviendo hábitos de cuidado y bienestar para todos los vecinos y vecinas de Río Grande.