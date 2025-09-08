Puntaje perfecto para Real Madrid Azul y los Universitario

Anteayer se jugó en el gimnasio Municipal de la Margen Sur la segunda del Campeonato Clausura 2025 de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF), que arrojó el liderazgo –junto al puntaje ideal- de Universitario y Real Madrid Azul en la Zona B femenina, y de Universitario en la rama masculina.

RIO GRANDE.- Además, en la inauguración de la Zona A de mujeres, Real Madrid Amarillo se impuso a Sergio Andrade. Todavía no entraron en acción los conjuntos femeninos de Ushuaia: Centro Galicia y Las Cuervas del Fin del Mundo (Zona A); y HAF (Zona B). RODEADO. Fabián Séspere acciona frente a Ramírez, Torres y Sosa. A corta distancia, Hernández.

Alta tensión

En el último turno jugado del otro lado del río, Universitario estableció un 35-30 (PT: 21-13) sobre Real Madrid Azul, que de esta forma sumó su segundo traspié en igual cantidad de presentaciones. Los tricolores se pusieron rápidamente 4-0 frente a un desconocido oponente, que descontaría con sucesivas anotaciones de Agustín Flores y Martín Aparicio (2-4, a los 7’).

Pero la libertad que le dieron a Fabián Séspere a la hora de rematar incidió para que Uni siguiera al frente, pese los 11 remates (9 de ellos atajados) del lateral izquierdo que no terminaron en gol.

El 6-9, sobre los 14’, fue la última vez que los de la Margen Sur estuvieron cerca en el tanteador en la etapa inicial. En el rival ya había pisado el rectángulo Luca Heredia, y con cuatro incursiones individuales dobló la renta (12-6, a los 16’). TRIUNFAZO. Maia Caliva, Dévora Altamirano y Valentina Alvarez celebran el 27-26.

Ambos arqueros llegaron a la doble cifra de atajadas (12 para Mario Trujillo en el dueño de casa, 10 para Guido Monchietti), pero Real Madrid Amarillo tuvo otros 11 disparos que no traspusieron la línea de sentencia.

Sebastián Sosa le dio un manejo más prolijo a su formación, que en este arranque de torneo sufre las bajas de Jonatan Berger y Facundo Balza, además de un tardío ingreso de Joaquín Obispo (8 goles en el 30-32 vs. San Martín, siete días antes).

La diferencia de ocho tantos (21-13) al llegar al descanso pesaron para ambos en la reanudación, lo de Uni ya no fue tan vertiginoso, y sus juveniles de recambio rindieron de acuerdo a sus posibilidades. En Real Madrid Azul se mantuvo el ushuaiense Enzo Molina como su mayor estandarte, hubo un buen aporte de William Berger, y una levantada de Zacarías Ramírez.

Fueron muy buenos los desempeños de ambos arqueros que entraron en ese ST (más espectacular Ramiro Ledo que Facundo Burgos), y un pico de tensión a los 21:42, con una falta de Heredia sobre Molina, que le valió la roja directa a aquél y la tercera exclusión al capitalino. Una discusión a la distancia prosiguió ya con ambos en distintas tribunas, y el conato no pasó de eso, para suerte de todos.

En el último segundo, Moya consiguió el definitivo 35-30, luego de una asistencia de Séspere. REFUERZO. Enzo Molina (el ushuaiense de Centro Galicia) busca asistir a Leandro Muñoz.

En esta rama se jugarán 2 ruedas (solamente una en el certamen femenino), y tras los 6 partidos para cada elencos, los cuatro participantes seguirán en carrera, accediendo a las semifinales (1° vs. 4°, y 2° vs. 3°). Los vencedores en dicha instancia definirán el título, al mejor de tres juegos: en cada uno de ellos tendrá que haber un ganador, en los 60 minutos, o bien en el alargue de 10’, o –de ser necesario- en la tanda de 5 penales.

Las mujeres

Real Madrid Amarillo y Sergio Andrade animaron el partido inaugural en el recinto de la calle Wonska, a partir de las 11:00. Uno de los equipos candidatos a pasar a la Copa de Oro (a dicha instancia ingresarán los dos primeros de cada sector, mientras que el 3° y el 4° irán a la Copa de Plata) se impondría por 41-23, luego de un primer tiempo también favorable por 18-11. Estefanía Torres (12) y las hermanas Camila (9) y Estefanía Medina (6) encabezaron la ofensiva del ganador, mientras que Noelia Cejas (8) y Cecilia Navarro (5) sobresalieron en el ataque del Mata. FIGURA. Leilen Lombardi ataja el penal lanzado por Magalí Vaccari. Observa Martina Bertellotti.

Por la Zona B, Universitario goleó por 54-8 (PT: 24-4) a Hay Vida en Jesús (HVJ), siendo Valentina Isasmendi (9), Lucía López (7) y Martina Svetlitze (6) quienes más veces convirtieron para las invictas. Del otro lado, Valeria Maumary aportó 4 tantos.

Al límite

Por el mismo sector, las juveniles de Real Madrid Azul mantendrían la marcha perfecta con el 27-26 encajado a San Martín, luego de una desventaja de 12-14 al término de los primeros 30 minutos.

Las entrenadas por Facundo Balza igualaron rápidamente en 14, y después empataron tres veces sucesivas, desnivelando sobre los 7:25, con un penal concretado por Valentina Alvarez (18-17).

San Martín se recuperó, y con un gol de la tolhuinense Candela Rusconi (tras una asistencia largo, se estiró y logró impactar el balón dentro de la zona de castigo contraria) se adelantó por dos (21-19), cuando transcurrían 16:45.

Incluso a 10’ del final las dirigidas por Alan Mclean se imponían por tres (24-21). No obstante, a los 23:15 Maia Caliva estableció el 24-24, y los minutos restantes se vivieron intensamente.

Leilen Lombardi defendió exitosamente su valla ante los avances rivales, y contribuyó en gran manera a la victoria de las suyas, que tuvieron como máximas anotadoras a Dévora Altamirano (8), la mencionada Caliva (7) y Morena Villalba (5). Para el Decano hubo 8 goles de Dalma Montaña, y 4 de Antonella Granillo.

R.MADRID AMARILLO 41 * 23 SERGIO ANDRADE

Real Madrid Amarillo: 33.Luciana Maquiavelo; 3.Estefanía Medina (6), 6.Gisela González (2), 8.Mariela Bertellotti (1), 9.Zhoe Balza, 10.Luciana Corregidor (3), 11.Estefanía Torres (12), 13.Camila Medina (9), 14.Camila Ampuero (3), 17.Valeria Alvarez (4), 20.Katherine Avendaño (1). E: Facundo Balza. Sergio Andrade: 3.Cecilia Navarro (5), 5.Gatica (2), 7.Vidal (1), 10.Carolina Igor (1), 12.M.Lozano, 13.Noelia Cejas (8), 14.C.Rodríguez (2), 16.Cuevas (1), 18.María Meza, 25.Araceli Páez, 28.B.Navarro (2), 31.A.Guenul, 41.Macarena Herrera (1). E: Jeremías Obispo. Penales: R.Madrid Amarillo 1/2, S.Andrade 1/2. Descalificaciones: no hubo. PT: Real Madrid Amarillo 18-11. Arbitros: Zacarías Ramírez/Joaquín Obispo. Gimnasio: Margen Sur (06/09). Motivo: Campeonato Clausura ComHandTdF (Zona A femenino/1° fecha).

R.MADRID AZUL 27 * 26 SAN MARTIN

Real Madrid Azul: 1.Leilen Lombardi; 2.Morena Herrera, 4.Rocío Molina (1), 5.Dévora Altamirano (8), 7.Martina Bertellotti (3), 15.Valentina Alvarez (2), 16.Maia Caliva (7), 24.Morena Villalba (5), 41.Alina Lezcano (1). E: Facundo Balza. San Martín: 1.Maira Ibarra; 2.D.Núñez, 7.Fernanda Trujillo (1), 8.Florencia Sosa (2), 9.Magalí Vaccari (3), 11.Antonella Granillo (4), 14.Andrea Toledo, 16.Carolina Acosta (3), 17.Lioren Miranda (2), 21.Dalma Montaña (8), 28.Morera, 34.V.Otero (1), 35.Igarzábal, 91.Candela Rusconi (2), 93.Velázquez. E: Alan Mclean. Penales: R.Madrid Azul 3/6, San Martín 3/6. Descalificaciones: no hubo. PT: San Martín 14-12. Arbitros: Fabricio Vinderola/Fabián Séspere. Gimnasio: Margen Sur (06/09). Motivo: Campeonato Clausura ComHandTdF (Zona B femenino/2° fecha).

UNIVERSITARIO 35 * 30 REAL MADRID AZUL

N°/Jugador G A D As. N°/Jugador G A D As.

1.Guido Monchietti -13 -10 -11 0 80.Mario Trujillo -21 -12 -5 0

22.T.Martínez 3 0 0 0 16.Martín Aparicio 1 3 3 0

44.Manuel González 2 3 1 4 38.Zacarías Ramírez 6 3 1 2

10.Gonzalo Figueroa 1 1 2 5 5.Lucas Torres 2 6 3 4

17.J.Caysiails 1 4 1 11.Agustín Flores 2 1 0 0

27.Fabián Séspere 9 9 2 4 44.Enzo Molina 7 4 2 4

11.M.Fraile 0 0 3 0 4.Leandro Muñoz 3 1 3 3

70.Ramiro Ledo -17 -16 -5 2 1.Facundo Burgos -14 -9 -6 0

6.Martín Crocetti 2 3 1 1 19.Ezequiel Ampuero 0 1 1 0

13.Bruno Pastori 0 0 0 0 17.Sebastián Sosa 3 4 2 0

4.Rodríguez 2 1 0 1 46.Guillermo González 0 0 0 0

16.Luca Heredia 12 0 0 0 3.Brayan Hernández 0 1 0 0

5.Santi 1 0 0 0 43.Nicolás Godoy 2 1 0 0

31.M.Moya 2 0 1 0 42.William Berger 2 0 1 0

20.Fernández 0 0 0 0 41.Joaquín Obispo 2 1 0 0

84.Triviño 0 0 0 0

E: Luciano Obiol 35 21 11 18 E: Facundo Balza 30 26 16 13

Progresión (c/5’): PT: 3-0/8-4/9-6/13-8/19-11/21-12. ST: 22-14/24-17/26-21/30-26/33-28/35-30. % ataque (goles/remates): Universitario 51 % (35/68), RMA 42 % (30/72). % arqueros (atajadas/tiros al arco): Universitario 46 % (26/46): Monchietti 43% (10/23), Ledo 48 10% (16/33); RMA 38 % (21/56): Trujillo 36 % (12/33), Burgos 39 % (9/23). Penales: Universitario 6 (Séspere: 4 goles; 1 atajado por Burgos; 1 desviado), RMA 5 (3 goles: Zacarías 2, Muñoz; 2 atajados: por Ledo a Muñoz y Ramírez). Pérdidas/Recuperos: Uni 24/5, RMA 24/8. Exclusiones: Universitario 4 (Martínez, González, Caysiails, Crocetti), RMA 6 (Molina 3, Aparicio, Torres, Obispo). Amonestados: Universitario 2 (Caysiails, Fraile), RMA (Ramírez, Balza –E-). Descalificados: Universitario 1 (ST 21:42 Heredia –roja directa-), RMA 2 (PT 27:28 Hernández –roja directa-; ST 21:42 Molina). Arbitros: Nicolás Salinas/Marco Brunetti. Motivo: CampeonatoClausuraComHandTdF 2025 (2 fecha, masculino). Gimnasio: municipal Margen Sur (06/09). Nota: G (goles), A (atajados), D (desviados) y As. (asistencias); en negativo están los valores de los arqueros; los goles y las sanciones son tomados de la planilla oficial.

HVJ 8 * 54 UNIVERSITARIO

Hay Vida en Jesús: 1.Gladis Figueredo; 2.Soledad Duarte, 3.Nadia Tomasevich (2), 6.Ivana Tomasevich, 7.Carina Maumary, 8.Wendy Rivero (1), 9.Verónica Gutiérrez, 10.Valeria Maumary (4), 12.Ana Paula Gutiérrez, 13.Valeria Roncoso (1), 14.Sabrina Nocera, 19.Andrea Haro, 20.Bianca Olave, 23.Angie Torres. E: María Castillo. Universitario: 1.Caciana Almonacid, 12.Micaela Vázquez, 18.Lorena Pérez; 3.Martina Svetlitze (6), 6.Carolina Almonacid (2), 8.Valentina Isasmendi (9), 10.Eugenia Vargas (5), 11.Iara Espósito (5), 13.Lucía López (7), 17.Maricel Rausch (3), 22.Ayelén Mella (4), 31.Antonella Vukasovic (4), 32.Lucía Márquez (4), 72.Juliana Grossi (5). E: Luca Heredia. Penales: HVJ 0/0, Universitario 5/7. Descalificaciones: HVJ 1 (Rivero), Universitario 0. PT: Universitario 24-4. Arbitros: Facundo Balza/Camila Medina. Gimnasio: Margen Sur (06/09). Motivo: Campeonato Clausura ComHandTdF (Zona B femenino/2° fecha).

CLAUSURA 2025 * RESULTADOS

Categoría Día Gimnasio Partido Res.

Feme-A 06/09 Margen R.Madrid Ama.-S.Andrade 41-23

Feme-B 30/08 Margen HVJ-R.Madrid Azul 18-31

Feme-B 30/08 Margen S.Martín-Universit. 31-17

Feme-B 06/09 Margen HVJ-Universitario 8-54

Feme-B 06/09 Margen R.Madrid Azul-S.Martín 27-26

Masculina 30/08 Margen S.Martín-R.Madrid Azul 32-30

Masculina 30/08 Margen R.Madrid Ama.-Universit. 32-44

Masculina 06/09 Margen R.Madrid Azul-Universit. 30-35

POSICIONES * FEMENINO (ZONA A)

P/Equipo Pt. J G E P Gf Prom. Gf Prom. Df.

1.Real Madrid Amarillo 3 1 1 0 0 41 41,00 23 23,00 +18

2.Sergio Andrade 0 1 0 0 1 23 23,00 41 41,00 -18

X.Centro Galicia (U) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X.Cuervas Fin Mundo (U) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POSICIONES * FEMENINO (ZONA B)

P/Equipo Pt. J G E P Gf Prom. Gf Prom. Df.

1.Universitario 6 2 2 0 0 85 42,50 25 12,50 +60

2.Real Madrid Azul 6 2 2 0 0 58 29,00 44 22,00 +14

3.San Martín 0 2 0 0 2 43 21,50 58 29,00 -15

4.Hay Vida en Jesús 0 2 0 0 2 26 13,00 85 42,50 -59

x.HAF (Ushuaia) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POSICIONES * MASCULINO (ZONA UNICA)

P/Equipo Pt. J G E P Gf Prom. Gf Prom. Df.

1.Universitario 6 2 2 0 0 79 39,50 62 31,00 +17

2.San Martín 3 1 1 0 0 32 32,00 30 30,00 +2

3.Real Madrid Azul 0 2 0 0 2 60 30,00 67 33,50 -7

4.Real Madrid Amarillo 0 1 0 0 1 32 32,00 44 44,00 -12