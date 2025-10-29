Punta del Lago recibió su primer contingente de turistas internacionales

Tolhuin vivió una jornada especial con la llegada de 77 turistas extranjeros que visitaron el renovado espacio Punta del Lago —ex “Dulces Sueños”—, ubicado a orillas del majestuoso Lago Fagnano.

TOLHUIN.- La visita, organizada por la empresa Rumbo Sur, se realizó de manera previa a la inauguración oficial del lugar y marcó el inicio de una nueva etapa en la oferta turística de la ciudad.

El espacio, con capacidad para 80 cubiertos, fue concesionado al Grupo Albatros, que busca posicionar este punto emblemático como una referencia gastronómica y paisajística dentro del circuito turístico provincial. La experiencia incluyó una recorrida por el entorno natural y una degustación en un entorno privilegiado con vistas únicas al lago, que deslumbraron a los visitantes internacionales.

La directora del Grupo Albatros, Gabriela, adelantó que el emprendimiento abrirá de manera permanente en noviembre. “La idea es seguir enriqueciendo la oferta gastronómica en la localidad de Tolhuin”, expresó, y agradeció especialmente el acompañamiento del Municipio: “Acá no había infraestructura de servicios de ningún tipo, y por eso agradezco la colaboración del Municipio, que nos acompañó en la resolución de los problemas”.

Por su parte, el intendente Daniel Harrington destacó el valor simbólico y económico de esta nueva etapa para la ciudad. “Muy contento porque se materializó un sueño que teníamos, de que este espacio vuelva al Municipio, que pueda tener una inversión y que ponga en valor la costa del lago para Tolhuin y para el circuito turístico provincial”, afirmó en diálogo con FM Master’s. Además, celebró que el lugar ya comience a generar movimiento y empleo local: “Estamos muy contentos con estos dos contingentes de turismo internacional que llegan a esta locación. Es un gran comienzo para una iniciativa que muestra sus primeros frutos”.

Desde el Municipio subrayaron que esta experiencia representa un paso firme hacia el fortalecimiento del turismo en Tolhuin, integrando inversión privada, apoyo institucional y desarrollo local. La visita internacional anticipa el potencial de Punta del Lago como un punto de encuentro entre naturaleza, gastronomía y comunidad, reafirmando a Tolhuin como el Corazón de la Isla que late cada vez con más fuerza.