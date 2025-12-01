Pullaro apuntó a la corrupción en la ANDIS

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aprovechó este viernes la inauguración del nuevo Hospital Regional de Rafaela para contrastar la gestión provincial con el escándalo de presunta corrupción que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

BUENOS AIRES (NA).- “Mientras en Argentina se discute la coima de la ANDIS, acá podemos demostrar que pagamos los medicamentos un 84% por debajo de los precios de lista”, afirmó, al marcar distancia del manejo nacional.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, ese sistema de compras permitió un ahorro para la provincia de 182.000 millones de pesos.

El mandatario subrayó que pese al freno de la obra pública a nivel nacional, Santa Fe “aceleró” la ejecución de proyectos y logró finalizar el hospital “más moderno” del país, con una inversión superior a los 66.000 millones de pesos.

“En nuestra provincia a ningún santafesino le falta un medicamento”, remarcó, en un mensaje que buscó reforzar la idea de un Estado presente y transparente.

De la actividad participaron la vicegobernadora Gisela Scaglia, los exgobernadores Antonio Bonfatti y Omar Perotti, ministros y autoridades locales.