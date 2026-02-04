Puesta en valor de espacios recreativos en Ushuaia

Personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia continúa realizando trabajos de puesta en valor y mantenimiento de los espacios de uso comunitario de la ciudad.

USHUAIA.- A diario, y dependiendo de las condiciones climáticas, se llevan adelante tareas de corte de pasto, poda, parquización y limpieza, a partir de un cronograma definido con antelación.

En las últimas jornadas se realizaron intervenciones en rotondas ubicadas frente al Colegio Técnico Olga B. de Arko, el Polivalente de Artes y el ingreso a Andorra; en la plaza de las 640 Viviendas; en el sector de Torelli y Provincia Grande; en la rotonda de Alem y Aldo Motter; en el Paseo de las Rosas (Pueblo Viejo); en Laguna del Diablo; en avenida Perito Moreno; en la escalera del Intevu 6 y la escalera Sarmiento; en la Plaza de los Niños y la Plaza Río Pipo (sector del puente).

También se trabajó en la rotonda de 12 de Octubre y Los Zorzales; en avenida Hipólito Yrigoyen desde el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) hasta el frente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego; en la plaza del barrio San Salvador; en la zona del matadero municipal; en el Paseo Antártico y en la Rotonda del Indio.

El titular del área, David Ferreyra, explicó que “son trabajos que llevamos adelante en forma diaria, siempre que el clima lo permita, con el objetivo de tener en condiciones diversos espacios recreativos que son utilizados por vecinos y turistas”.