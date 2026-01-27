Puerto Montt avanza para volver a volar a Bariloche y Brasil



Puerto Montt dio un paso clave para recuperar su conectividad aérea internacional. Autoridades regionales y locales coordinaron los avances técnicos y operativos necesarios para que el Aeropuerto El Tepual vuelva a estar habilitado para vuelos al exterior, con un foco inicial en la reapertura de la ruta hacia Bariloche y, en una segunda etapa, conexiones con Brasil.

La definición surgió tras una reunión encabezada por el gobernador regional de Los Lagos, Alejandro Santana, junto al alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt; el diputado Mauro González; y representantes de Aduanas, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y la Policía de Investigaciones (PDI).

El encuentro permitió ordenar el trabajo administrativo y operativo pendiente para cumplir con los estándares exigidos a un aeropuerto internacional y dejar el escenario listo para que las aerolíneas puedan programar nuevas rutas.

Según detallaron las autoridades, uno de los hitos centrales será la instalación de tecnología no invasiva para control de equipajes, financiada con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por unos $146 millones. El escáner estaría operativo entre marzo y fines de ese mes, lo que permitiría cerrar los requisitos técnicos y pasar a una etapa netamente comercial.

“El desafío es generar mayor rendimiento turístico para la región y aprovechar nuestra riqueza natural y patrimonial, lo que requiere un flujo aéreo internacional sostenido”, señaló Santana, al destacar el impacto que estas rutas tendrían en la actividad productiva y turística de la Región de Los Lagos. Las autoridades coincidieron en que este avance marca un punto de inflexión para posicionar a El Tepual como un nodo aéreo con proyección internacional en el sur de Chile.

Según información recabada, Sky era la aerolínea que iba a operar la ruta entre las ciudades de Chile y Argentina.

FUENTE: Reportur.com / CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El aeropuerto El Tepual se prepara para retomar rutas internacionales. Sacyr