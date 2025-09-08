“Puente Viejo” celebró su 10º aniversario

El evento se llevó adelante este sábado 6 en el Paseo Canto del Viento. Con el acompañamiento del Estado Municipal, se busca fortalecer la identidad local y poner en valor la producción cervecera.

RIO GRANDE.- El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, la subsecretaria de Participación Ciudadana, Débora Galichini, la directora de Comercio e Industria, Valeria Sánchez y la directora de Desarrollo Local, Ornela Antonio, acompañaron a “Puente Viejo” Resto Bar en la celebración de su 10º aniversario. Además, estuvo presente el concejal Jonatan Bogado.

Gracias al acompañamiento del Municipio, la actividad se desarrolló en las instalaciones del Paseo “Canto del Viento”, donde los vecinos y vecinas pudieron disfrutar de stands de emprendedores locales, un sector gastronómico y cervecero, música en vivo y un streaming de Radio del Siglo.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, remarcó: “Celebrar los 10 años de Puente Viejo es reconocer a los emprendedores que apuestan por nuestra ciudad y también reafirmar que Río Grande tiene una matriz productiva con enorme potencial. Desde el Municipio vamos a seguir acompañando y defendiendo a quienes generan trabajo, identidad y desarrollo, porque creemos en una Río Grande que se construye con soberanía y con más oportunidades para todos y todas”.

En tanto, la directora de Desarrollo Local, Ornela Antonio, señaló: “Desde el Municipio trabajamos para fortalecer el vínculo entre el sector público y el privado, porque entendemos que el desarrollo local se construye en conjunto. Celebrar estos 10 años de Puente Viejo es también reconocer el esfuerzo de los emprendedores que apuestan a Río Grande, y reafirmar nuestro compromiso de acompañarlos con políticas que potencien su crecimiento y el de toda la comunidad”.

De esta manera, el Municipio continúa acompañando a las y los emprendedores de la ciudad en pos de incentivar el crecimiento productivo, la innovación y la identidad riograndense.