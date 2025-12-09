«Puente Audiovisual-Provincias Argentinas»

Tierra del Fuego, junto a diez provincias argentinas, integró un espacio federal que potenció su presencia institucional, promoviendo la producción audiovisual local, el fortalecimiento de vínculos y la apertura de nuevas oportunidades de crecimiento.

USHUAIA.- La participación dentro del stand federal posibilitó una intensa agenda que incluyó rondas de negocio, charlas, proyecciones y reuniones con plataformas de streaming, productoras y agentes de ventas, además del acompañamiento a los proyectos fueguinos seleccionados: Mujeres Rurales de Tierra del Fuego de Sandra Ruiz Díaz, Vaivén de Lucas Concia, Agua Negra de Nicolás Deluca, y Dónde Empieza a Morirse el Mundo de Rocío Bohamonde. Estas obras despertaron interés entre referentes nacionales e internacionales por la fuerza identitaria de sus relatos y la calidad de sus equipos creativos.

Durante Ventana Sur 2025, Tierra del Fuego formó parte de la charla «Filmar en las provincias: oportunidades y potencia creativa», un espacio que reunió a destacados referentes del sector audiovisual nacional. El panel estuvo integrado por Juan Minujín (actor), Camila Plaate (actriz), Antonio Pita (productor ejecutivo de Prisma Cine) y Vanessa Ragone (productora). La moderación estuvo a cargo de Marcela Cardillo, jefa del Área de Promoción y Desarrollo de las Industrias Culturales y Turismo del CFI.

Además acompañó la aplicación Tierra de Films, desarrollada por ACAF (Asociación de Audiovisual Fueguino) en conjunto con la Universidad de Tierra del Fuego, una herramienta de logística y gestión de locaciones cinematográficas en la provincia, representada por Silvana Jaldin Villarroel. Junto a ello, también se destacó la propuesta Ushuaia XR, impulsada por Katherina Carmona, una empresa dedicada al desarrollo de experiencias inmersivas.

El secretario de Cultura, Aureliano Rodríguez Gómez, señaló: «Cada vez que Tierra del Fuego participa en mercados de esta escala, se generan oportunidades concretas para la industria audiovisual y para la economía cultural de la provincia. Es un paso clave hacia un sector más consolidado».

Asimismo, destacó el trabajo realizado por el equipo de Desarrollo Audiovisual, Alexis Iván Ercole y Carina Gavalda, quienes representaron a la provincia a lo largo del año en instancias clave.

Su participación en la Asamblea Federal del INCAA y en otros espacios institucionales consolidó la presencia de Tierra del Fuego en el ámbito audiovisual nacional. Este recorrido culmina con la participación en Ventana Sur 2025, reafirmando el compromiso de la provincia con el crecimiento del sector y posicionándola como un actor relevante dentro del mapa audiovisual del país.