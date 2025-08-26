Psicólogas del Poder Judicial publicarán en una revista científica de Psicología Forense

Las licenciadas fueguinas presentaron en un Congreso Nacional de Psicología Forense, un estudio titulado “La Psicología en el sistema Judicial Fueguino”, es sobre un recorrido histórico hasta la actualidad sobre el rol de la psicología dentro del ámbito judicial.

RÍO GRANDE. – Las licenciadas Antonella Rossi y Alejandra Jara Riffo, profesionales del Poder Judicial de Tierra del Fuego, presentaron en el XXI Congreso Nacional de Psicología Forense, realizado de manera presencial y virtual en el SUM del Poder Judicial de Santiago del Estero, un trabajo de investigación que será publicado en la revista científica de la Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina (APFRA).

El estudio, titulado “La Psicología en el sistema Judicial Fueguino” y desarrollado también bajo la ponencia “La psicología en las intersecciones del sistema judicial fueguino – Tierra del Fuego”, expone un recorrido histórico hasta la actualidad sobre el rol de la psicología dentro del ámbito judicial y su aporte en la construcción interdisciplinaria.

Las autoras remarcaron que su propuesta busca visibilizar la importancia de la psicología en el fortalecimiento del sistema de justicia, en tanto disciplina que contribuye a garantizar el acceso a derechos y a la Justicia.

El trabajo fue presentado de manera virtual desde Río Grande durante la primera jornada del congreso y formó parte de los cinco seleccionados entre decenas de ponencias de profesionales de todo el país.

La inclusión de la investigación de Rossi y Jara Riffo en la publicación científica de APFRA constituye un reconocimiento al valor académico y práctico de su aporte, al tiempo que refuerza la proyección nacional de la psicología en el sistema judicial fueguino.

Cabe mencionar que la Lic. Alejandra Jara Riffo presta funciones en la Defensoría del DJS y la Lic. Antonella Rossi en el Juzgado de Ejecución del DJN.