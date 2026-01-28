Proyectarán “El Principito” en el Museo Virginia Choquintel

En el marco de las propuestas culturales impulsadas durante el receso estival, el Municipio de Río Grande invita a vecinos y vecinas a disfrutar de la proyección de la película “El Principito”, una actividad pensada para compartir en familia.

La función se llevará adelante el viernes 30, a las 15 horas, en el Museo Municipal «Virginia Choquintel», ubicado en Alberdi 555.

Basada en la obra maestra de Antoine de Saint-Exupéry, la película propone un recorrido emotivo y reflexivo a través de una historia clásica que invita a grandes y chicos a redescubrir valores como la amistad, la imaginación y la mirada sincera sobre el mundo.

La actividad es con entrada libre y gratuita, y es apta para todo público, formando parte de la agenda cultural de “Vacaciones con la Muni”, que busca acercar propuestas recreativas y culturales a la comunidad durante el verano.

Desde el Municipio de Río Grande se continúa promoviendo el acceso a la cultura y el disfrute de espacios municipales, generando instancias de encuentro para todas las edades.