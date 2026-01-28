Agenda Cultural

Proyectarán “El Principito” en el Museo Virginia Choquintel

miércoles 28 de enero de 2026
Diario El Sureño
En el marco de las propuestas culturales impulsadas durante el receso estival, el Municipio de Río Grande invita a vecinos y vecinas a disfrutar de la proyección de la película “El Principito”, una actividad pensada para compartir en familia.

La función se llevará adelante el viernes 30, a las 15 horas, en el Museo Municipal «Virginia Choquintel», ubicado en Alberdi 555.

Basada en la obra maestra de Antoine de Saint-Exupéry, la película propone un recorrido emotivo y reflexivo a través de una historia clásica que invita a grandes y chicos a redescubrir valores como la amistad, la imaginación y la mirada sincera sobre el mundo.

La actividad es con entrada libre y gratuita, y es apta para todo público, formando parte de la agenda cultural de “Vacaciones con la Muni”, que busca acercar propuestas recreativas y culturales a la comunidad durante el verano.

Desde el Municipio de Río Grande se continúa promoviendo el acceso a la cultura y el disfrute de espacios municipales, generando instancias de encuentro para todas las edades.

