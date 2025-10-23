Proyección del documental “Tormenta de fuego”

Este viernes 24 de octubre a las 19:00 en la Sede de la Secretaría de Cultura de la Provincia, Deloqui 1465, de la ciudad Capital, se proyectará el documental “ Tormenta de Fuego”. Al finalizar la proyección estará presente el director, Luciano Nacci , para dialogar con el público. Este conversatorio tiene el propósito de reflexionar sobre las consecuencias sociales y ambientales de los incendios forestales en la Patagonia.

USHUAIA.- Este documental, dirigido por el realizador rionegrino Luciano Nacci, y codirigido por Axel Emilien, reconstruye el incendio periurbano ocurrido el 9 de marzo de 2021 en la provincia de Chubut, considerado uno de los más devastadores de Latinoamérica. A través de los testimonios de personas damnificadas, la obra retrata la pérdida de viviendas, bienes y proyectos de vida, al tiempo que interpela sobre las causas estructurales del desastre, señalando una posible intencionalidad política y económica detrás del avance del fuego.

El incendio periurbano ocurrido en 2021 en la provincia de Chubut, es considerado uno de los más devastadores de Latinoamérica.

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur acompaña la presentación del film, ya que la actividad forma parte de las acciones de divulgación cultural y ambiental que impulsa la Dirección de Producción Audiovisual (DPA) de la UNTDF, reafirmando su compromiso con la preservación patrimonial, la memoria colectiva y el fortalecimiento del pensamiento crítico.

Cabe señalar que la entrada es libre y gratuita.

Luciano Nacci, director del documental, lleva escritos y dirigidos 11 cortometrajes.

Sinopsis

El 9 de marzo del 2021 se registró en la zona de Chubut el incendio periurbano más grande de Latinoamérica. Los damnificados cuentan cómo perdieron sus casas y sus bienes sin poder hacer otra cosa que intentar sobrevivir ante la voracidad del fuego. Lo que todos sospechan es que detrás de los incendios hay una intencionalidad política y económica.

Axel Emilien, actor, guionista y productor.

Selecciones y Premios

Mejor Documental 1°Festival de cine de Fonfria, España. / Mejor Documental 5°Overcome Film Festival, EE.UU. / Mejor documental ambiental Festival de cine en las sierras, Argentina. / 40° Festival de cine de Bogotá, Colombia. / 38° Festival de cine de Trieste, Italia. / 18° Festival de Cine Inusual, Argentina. / 1° Festival de cine de Ushuaia, Argentina. / 7° Festival de Cine Internarrial, Argentina. / 1° Festival de Cine de Yopal, Colombia. / 9° Festival Villa del Cine, Colombia. / 20° Festival de Cine de Saratov, Rusia. / 13° Festival de Cine Festiver, Colombia. / 5° Festival de Cine de Puerto Montt, Chile. / 6° Festival de Cine de América, México. / 11º Construir cine, Argentina. / 1º MDM Festival de Montevideo, Uruguay.



FUENTE: Prensa UNTDF / Luciano Nacci