Provincias Unidas presentó sus principios de campaña

El espacio Provincias Unidas, que componen gobernadores de distinto signo político, presentó sus “diez principios” de campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre y afirmó que el sector “piensa la Argentina desde la producción y el trabajo”.

BUENOS AIRES (NA).- “Argentina tiene con qué. Tiene materia prima y tiene talento. Lo que faltaba era capacidad de organizarla. No vinimos a explicar el pasado, sino a dejarlo atrás y construir el futuro. En octubre dejamos en el olvido al kirchnerismo. Para que Argentina no vuelva a fracasar”, expresó el espacio, compuesto por los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Carlos Sadir (Jujuy), y Gustavo Valdés (Corrientes).

En su primer principio, Provincias Unidas señaló desde sus redes sociales que “hay dos miradas: una gobierna hace décadas la Argentina y nosotros somos la otra mirada. La mirada desde el interior productivo. Una piensa a la Argentina desde lo financiero, nosotros la pensamos desde la producción y el trabajo”.

“Tenemos que hacer una revolución en la educación. Que nos ponga a la vanguardia de la inteligencia artificial y el cambio tecnológico”, indicaron como segunda norma, y añadieron: “Sí a los botos, no a los vetos. Para hacer realidad las reformas educativa, laboral, impositiva y previsional que Argentina necesita hacen falta votos, no vetos”.

También plantearon que “es un momento para las ideas, no para las ideologías. Es momento para un país normal, con sensibilidad social e igualdad de oportunidades para todos los argentinos”.

“Nadie discute el equilibrio fiscal, ni el orden macroeconómico. Nadie discute la necesidad de ser eficientes en el gasto, pero los países necesitan planes estratégicos para desarrollar sus ventajas comparativas y que lleguen inversiones”, advirtieron.

Como sexto principio, ponderaron un “Estado transparente, sin corrupción, eficiente en el gasto y certero en la inversión. Para que el crecimiento sea sostenible en el tiempo”.

Además de que “la inversión en infraestructura es fundamental para que haya desarrollo, bienestar y progreso para los argentinos”.

“La obra pública nos hace más competitivos. Ser más competitivos en un mundo globalizado nos va a hacer crecer”, dijeron como octava norma, y añadieron: “Es imprescindible la articulación público-privada. Para definir con precisión las obras en logística e infraestructura que mejoran nuestra producción”.

Y concluyeron con el llamado de que “para que todo eso sea posible, necesitamos paz, orden y seguridad para todos los argentinos”.