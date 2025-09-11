El pasado fin de semana la Federación Fueguina de Gimnasia, con el apoyo de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Turismo, llevó a cabo el Segundo Torneo Provincial de Gimnasia Rítmica de 2025. El certamen se desarrolló en las instalaciones del Polideportivo Carlos Margalot de Chacra II.

RIO GRANDE.- El evento reunió a gimnastas de toda la provincia, compitiendo en las categorías Pre Mini, Mini, Junior, Ac2, Ac3, Open y Senior. La Escuela Municipal de Río Grande, tanto en las modalidades individual como grupal, cosechó 18 podios: 8 en primer lugar, 7 en segundo lugar y 3 en tercer lugar.

Tras la competencia estuvieron presentes para la entrega de premios el gerente de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, Sebastián Bendaña; el subsecretario de Deportes, Diego Radwanitzer; la directora general de Deportes, Antonela Soto; y el director de Deportes, Lautaro Miranda.

Desde el Municipio se expresó la gratitud hacia todas las competidoras, felicitándolas por el espectáculo brindado ante la gran cantidad de familias que se acercaron. Asimismo, se destacó el trabajo que se realiza desde la Escuela Municipal y se valoró el esfuerzo de las gimnastas de Ushuaia para llegar a la ciudad y ser parte de la competencia.

Vale destacar que en este segundo certamen provincial 13 gimnastas riograndenses lograron su clasificación al próximo Torneo Nacional, que se desarrollará en noviembre en la ciudad de Ushuaia.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa acompañando a las federaciones y a sus deportistas, entendiendo al deporte como una herramienta de integración y desarrollo, garantizando a toda la comunidad el acceso a la actividad deportiva.