La Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) organiza para el 1° de febrero (concentración, 9:30; largada, 10:00, en Vivaldi y Dalí, de Altos de la Estancia) el 16° Campeonato Provincial de 10 Kilómetros, que se corre en forma ininterrumpida desde 2011.

RIO GRANDE.- Serán cuatro vueltas de 2,50 kilómetros, en un circuito bastante recto, entregándose parciales a cada 1,25 kilómetros, y clasificación general absoluta, por rama y por categoría de edad. El valor de la inscripción será de $ 20.000, y los informes se brindan a través del whatsapp (2964) 515886; y en el Facebook Daniel Antonio Menéndez.