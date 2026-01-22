La Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) organiza el 16° Campeonato Provincial de 10 Kilómetros. La prueba, que se disputa en forma ininterrumpida desde 2011, se realizará el domingo 1° de febrero, en un circuito de 2,50 kilómetros, ubicado en Altos de la Estancia.

RIO GRANDE.- La concentración será a partir de las 9:30, y la partida está prevista para las 10:00. Serán cuatro vueltas en un circuito bastante recto, entregándose parciales a cada 1,25 kilómetros, y clasificación general absoluta, por rama y por categoría de edad.

El valor de la inscripción será de $ 20.000, y los informes se brindan a través del whatsapp (2964) 515886; y en el Facebook Daniel Antonio Menéndez. El Sub 18 Santiago Aramayo se alzó con las últimas dos ediciones del certamen, registrando 37:25 en 2024 (en el barrio Vapor Amadeo), y 36:37 en 2025 (en Altos de la Estancia).

Asimismo, este domingo 25 (concentración a las 8:00, en Lasserre 744; largada a las 10:00), el CEDyT organiza una prueba recreativa, de 7 km., con inscripción gratuita. Informes: (2964) 400019.